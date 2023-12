Tesla Cybertruck: ecco la versione di Garage Italia per Poste Italiane

Tesla Cybertruck Poste Italiane è la fantasiosa ipotesi di Garage Italia che ha voluto immaginare come sarebbe una versione del celebre pickup elettrico realizzata per prendere servizio all’interno della flotta di Poste Italiane. Ovviamente si tratta di un’ipotesi che non troverà riscontro nella realtà. Questo soprattutto per il semplice fatto che difficilmente il recente modello di Tesla verrà commercializzato in Europa. Il suo design dalle forme spigolose non potrebbe superare i crash test europei che da questo punto di vista sono molto più severi rispetto a quelli nord americani.

Garage Italia ha immaginato come sarebbe Tesla Cybertruck in versione Poste Italiane

Dunque nelle immagini in questione si vede Tesla Cybertruck indossare la familiare livrea gialla delle poste, decorata con testi blu e un adesivo “Meglio tardi che mai” sul retro. La sua grafica è completamente nuova e accompagnata da una serie di modifiche progettate per affrontare anche i terreni più difficili.

Tra queste modifiche, si notano passaruota allargati per adattare le ruote gemellate al posteriore, un assetto rialzato, un paraurti anteriore modificato con un bull bar e luci extra, un portapacchi fissato al cassone, con luci supplementari e pedane laterali per aiutare ad entrare nell’abitacolo.

Indubbiamente si tratta di una creazione digitale davvero curiosa e interessante ma che come dicevamo poc’anzi è destinato a rimanere solo sulla carta. Infatti Tesla Cybertruck con le sue forme spigolose, la sua lunghezza di 5,6 metri e un peso di oltre tre tonnallete non è un veicolo che potremmo mai vedere nelle strade delle nostre città. Ricordiamo che dopo vari rinvii le prime unità del pickup elettrico sono state consegnate lo scorso 30 novembre e che adesso Tesla dovrà faticare un bel po’ prima di poter soddisfare tutti gli ordini che sono abbondantente superiori al milione.