Tesla Cybertruck: il suo range extender sarà un pacco batteria esterno da 15 mila euro

Lo scorso 30 novembre finalmente dopo una lunga attesa durata anni è stato presentato il pickup elettrico Tesla Cybertruck. Diciamo subito che questo modello non ha convinto tutti gli appassionati di veicoli elettrici. Alcune delle critiche più frequenti al pickup di Elon Musk riguardano il suo costo che è di molto superiore a quello previsto quattro anni fa. Inoltre, il veicolo non raggiunge neanche lontanamente gli 800 km di autonomia promesse dal costruttore di veicoli elettrici nel 2019.

Il Range Extender di Tesla Cybertruck che porterà l’autonomia fino a oltre 750 km sarà una batteria esterna pesante

Negli USA i prezzi per acquistare la versione base del modello dotato di trazione anteriore ed in un solo motore partono da 60.990 dollari. E si arriva ai quasi 100 mila dollari della versione top di gamma con tre motori. Anche per quanto riguarda l’autonomia siamo molto lontani dalle promesse di Elon Musk. Infatti le tre versioni di Tesla Cybertruck arrivano al massimo a 515 km quindi molto meno degli 800 promessi da Musk.

Tuttavia sul web alcuni dirigenti di Tesla hanno confermato che per aumentare l’autonomia di Tesla Cybertruck sarà disponibile un range extender che permetterà di portare l’autonomia fino a 750 km. Durante la presentazione del Cybertruck, Tesla non ha dato molte informazioni sul range extender, che è una batteria supplementare che si trova nel fondo del pick-up. Solo dopo, si è scoperto che questa batteria costa ben 16.000 dollari il che fa salire il prezzo di un Cybertruck con quasi 800 km di autonomia da 69.900 dollari a 115.990 dollari. Questo dato è stato trovato nel codice sorgente del sito web di Tesla.

Inoltre si dice anche che questo range extender potrebbe avere un peso complessivo di 2,5 quintali. Questo implica che la batteria del Range Extender non sarà qualcosa che i proprietari potranno mettere e togliere facilmente a seconda delle necessità. Probabilmente serviranno attrezzature speciali per montarla. Se da una parte aumenta l’autonomia del Cybertruck, dall’altra occupa circa un terzo del cassone, riducendo la funzionalità del veicolo. Non si tratta dunque di una soluzione ottimale.