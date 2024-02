Tesla Cybertruck: ecco come si comporta in acque profonde [VIDEO]

Il proprietario di Tesla Cybertruck e YouTuber TechRax ha recentemente compiuto una mossa audace, facendo attraversare al pickup elettrico un tratto d’acqua abbastanza profondo. Questa è una delle prime dimostrazioni pratiche della “modalità Wade” del veicolo nel mondo reale. Nonostante Tesla avesse avvertito che tale utilizzo non è coperto dalla garanzia, questo test ha messo in luce le capacità fuoristrada del Cybertruck.

Tesla Cybertruck dimostra in un video di cosa è capace in acque profonde

Il CEO di Tesla, Elon Musk, aveva in passato suggerito che i veicoli Tesla potrebbero temporaneamente funzionare come barche, un’idea che era stata accolta con scetticismo considerando la posizione di garanzia dell’azienda sui danni causati dall’acqua. Tuttavia, con il Cybertruck, progettato appositamente per il fuoristrada, l’affermazione di Musk sembra acquisire maggiore credibilità.

Tesla ha equipaggiato il Cybertruck con una “modalità Wade“, che solleva l’altezza da terra al massimo e pressurizza la batteria per affrontare attraversamenti d’acqua. Il recente test del mondo reale, documentato in un video su YouTube, ha messo in mostra questa funzionalità. Ironicamente, il proprietario ha sorvolato sull’avviso visualizzato quando si attiva la modalità fuoristrada, che è un prerequisito per attivare la modalità. Come evidenziato nel video, il veicolo avverte chiaramente che “i danni al veicolo durante la guida fuoristrada non sono coperti da garanzia”.

Sembra che il Cybertruck abbia affrontato le acque profonde molto bene, come hanno scoperto i membri del canale YouTube di TechRax. Il veicolo è stato in grado di attraversare diverse profondità d’acqua senza perdere aderenza o incontrare difficoltà. In almeno un’occasione, l’acqua è arrivata abbastanza in alto da superare la parte anteriore del cofano.

Il test, tuttavia, non è stato un successo completo. I tester hanno notato per la prima volta che due pezzi di plastica si sono spostati dalla posizione prevista. Inizialmente, il rivestimento interno del parafango di una ruota si è capovolto, anche se è stato facilmente riparato. In secondo luogo, durante il test si è staccata anche una sezione della copertura del paraurti posteriore. Infine, e forse cosa più significativa, i comandi a pulsante della copertura del tonneau e del portellone posteriore hanno smesso di funzionare dopo il test.