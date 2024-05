Tesla Cybertruck con look da General Lee di Hazzard

Ha il soprannome di General E ed è una Tesla Cybertruck vestita (quasi) come il General Lee, ossia come la Dodge Charger del 1969 usata da Bo e Luke nella celebre serie televisiva “Hazzard”. Come quella, ha la carrozzeria verniciata in arancione e i numeri 01 sulle portiere, ma manca la bandiera confederata sul tetto, che ne avrebbe compromesso la trasparenza.

Cambia anche lo spirito, in modo radicale, perché qui si è al cospetto di un pick-up elettrico, mentre l’altra era una muscle car statunitense, alimentata con grandi abbuffate di ottani. L’intervento estetico, comunque evocativo, ha una matrice leggera. Per ottenere l’effetto è stato usato un rivestimento aftermarket Wild Orange, cui sono stati aggiunti i numeri laterali. Il tutto per una spesa molto contenuta, anche in virtù della facile applicazione della pellicola sulla carrozzeria piatta e geometrica della Tesla Cybertruck.

La materia prima, secondo quanto riportano i colleghi di carscoops, è costata 415 dollari. Il resto della spesa, non meglio quantificato, è derivato dal lavoro di posa in opera. Vari proprietari del gigantesco pick-up di Elon Musk hanno fatto ricorso al wrapping per dare una personalità diversa al proprio esemplare, chiedendo l’applicazione alla stessa casa madre (che offre una gamma di cinque rivestimenti) oppure usando soluzioni after market, per dare un’immagine ancora più insolita alla sua carrozzeria in acciaio inossidabile.

Il cliente dell’esemplare di cui ci stiamo occupando ha deciso di ispirarsi alla livrea del General Lee, come hanno fatto negli anni i possessori di diversi mezzi a quattro ruote, conquistati dal fascino dell’auto protagonista di Hazzard. Le foto del mezzo, nella nuova configurazione, sono state condivise sul forum del Cybertruck Owners Club. Non sappiamo di che versione si tratti: Single Motor RWD, Dual Motor AWD e Tri Motor AWD? Quale che sia, il profilo prestazionale, in accelerazione, è molto vigoroso, come accade per le auto elettriche più dotate in termini di cavalleria.

Fonte | Carscoops

Foto d’apertura | Screen shot da video YT