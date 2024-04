Kim Kardashian con la sua Tesla Cybertruck sulla Rodeo Drive di Beverly Hills

Le consegne della Tesla Cybertruck sono iniziate da poco, ma ci sono già alcuni personaggi del jet set con un esemplare in garage. Kim Kardashian appartiene al gruppo. L’auto elettrica di Elon Musk fa di tutto per non piacere agli esteti. ll clamore mediatico costruito attorno al modello ha suscitato però curiosità e propensione all’acquisto, anche nel mondo dei VIP, magari desiderosi di sbandierare il loro approccio “green”.

Non sappiamo quali motivi abbiano indotto la protagonista di questo articolo a comprarne una, ma sembra che il gigantesco pick-up sia di suo gradimento. Lo si evince dalle parole che accompagnano le foto da lei pubblicate sul profilo Instagram personale: “I’ll be your shotgun rider til the day I die” (Sarò il tuo cavaliere fino alla mia morte). Una cosa è certa: Kimi Kardashian fa un uso abbastanza frequente della Tesla Cybertruck. Gli scatti la mostrano durante un’uscita sulla Rodeo Drive di Beverly Hills, una delle vie dello shopping più famose al mondo. Per la diva televisiva, imprenditrice, attrice e modella statunitense, nessun particolare sacrificio, visto il patrimonio miliardario che le viene attribuito.

Fa un certo effetto vedere Kimi Kardashian col mastodontico modello alla spina, che sembrerebbe più adatto, almeno nell’immaginario collettivo, ad accompagnare le uscite di Rambo, ma qui non ci vuole forza per condurre il mezzo: solo l’aspetto è da duri. I tratti geometrici e taglienti disegnano una tela grafica dove l’armonia non è di casa. La Tesla Cybertruck sembra un prodotto dei cartoni animati. Qui la classe è assente del tutto, ma forse questo ha concorso all’appeal mediatico del prodotto. Nell’abitacolo domina un grande minimalismo, che non fa vibrare le corde sensoriali.

Molto vigoroso il quadro prestazionale, in tutte le versioni. Le scariche di coppia sono immediate, come accade per tutte le auto elettriche. Incredibile l’accelerazione, specie in relazione al peso da camion. Tre le versioni offerte dalla scelta della clientela: Single Motor RWD, Dual Motor AWD e Tri Motor AWD. Si passa dai 450 cavalli della prima ai 600 cavalli della seconda, per chiudere con gli 845 cavalli della terza, che permettono alla Tesla Cybertruck di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in 2.7 secondi e di avventurarsi nel territorio dei 210 km/h di velocità massima. Numeri al top, ma le emozioni? A voi il giudizio e…le foto.

