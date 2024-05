Con la Tesla Cybertruck colpisce la folla nel tentativo di un donut al contrario

Oggi molta gente è disposta a tutto, pur di richiamare l’attenzione degli altri, nel mondo reale o sul web. A volte, per cercare di raggiungere l’obiettivo, ci sono persone che perdono il rapporto col buonsenso. È il caso del tizio al volante della Tesla Cybertruck protagonista del video odierno. L’uomo, preso dalla voglia di stupire, cerca di fare dei donut in retromarcia col gigantesco pick-up di Elon Musk.

Teatro dell’azione, un’area di parcheggio scelta per l’irresponsabile show, dove si sono radunati tanti spettatori, anch’essi non particolarmente prudenti. Un vecchio detto riferisce che non tutte la ciambelle riescono col buco. E in effetti, la volontà di disegnarne alcune sull’asfalto, con l’inchiostro delle gomme, non va a buon fine per il conducente dell’auto elettrica statunitense. Ci voleva poco ad immaginarlo, ma l’euforia ha sovrastato la ragione nel caso di cui ci stiamo occupando.

Lo conferma la presenza di un cameraman affacciato a mezzo busto dal finestrino del passeggero, col rischio di essere catapultato fuori. Anche lui apparentemente gasato per la bravata in via di svolgimento. Durante il tentativo di eseguire dei donut in retromarcia, la Tesla Cybertruck esce fuori dall’ipotetica “area di gioco”, dirigendosi verso il pubblico. Per fortuna quasi tutti sono riusciti ad arretrare di quel poco che serviva per mettersi in salvo.

Una persona, però, non ce l’ha fatta ed è stata colpita, grazie a Dio in modo molto lieve, per la bassa velocità dello scontro. Il fatto che si sia rialzata subito ci conforta sul suo stato di salute. Era meglio che lo show non prendesse forma, ma visto che si è svolto, in modo dissennato, possiamo tirare un parziale respiro di sollievo per come sono andate le cose: poteva finire molto peggio. Speriamo che il tizio con la Cybertruck Tesla faccia tesoro dell’esperienza per non concedersi più degli spettacoli privi di senso come questo.

