Nuova battuta d’arresto per il Cybertruck di Tesla: problemi con i pannelli metallici e consegne sospese. L’azienda californiana si trova nuovamente a fronteggiare difficoltà con il suo avveniristico pick-up elettrico. Le consegne del veicolo sono state temporaneamente interrotte a causa di difetti strutturali che portano i pannelli esterni a staccarsi dalla carrozzeria durante l’uso.

Al di sotto delle aspettative

Il celebre Cybertruck, lanciato nel 2023 tra grandi aspettative e promesse di robustezza quasi indistruttibile, continua ad accumulare problematiche tecniche. Questa volta, il nodo centrale è rappresentato dalla colla speciale utilizzata per fissare i componenti della carrozzeria, che si è rivelata inadeguata nonostante le rassicurazioni di Elon Musk sulla solidità dell’esoscheletro del veicolo.

Diversi clienti hanno ricevuto comunicazioni ufficiali da Tesla riguardanti un “blocco” della produzione, senza ulteriori dettagli. Questa scelta preventiva, comune nel settore automobilistico, viene adottata per risolvere i problemi di costruzione prima di procedere con ulteriori consegne, evitando così complicazioni maggiori.

Non è la prima volta che il pick-up elettrico si trova al centro di richiami. In precedenza, circa 11.000 unità erano state richiamate a causa di modanature che si staccavano durante la guida. Nonostante ciò, l’azienda non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione, alimentando l’incertezza tra i clienti in attesa del loro veicolo.

Un progetto con tante falle

Il Cybertruck rappresenta uno dei progetti più ambiziosi e rivoluzionari di Tesla, caratterizzato da un design che rompe radicalmente con gli schemi tradizionali del settore. Tuttavia, i problemi di affidabilità rischiano di minare la fiducia dei consumatori e il successo commerciale del modello.

Gli esperti del settore automobilistico seguono con attenzione l’evolversi della situazione, mentre cresce l’attesa per una risposta ufficiale da parte di Tesla. La capacità dell’azienda di affrontare in modo trasparente e tempestivo queste difficoltà sarà cruciale non solo per il futuro del pick-up, ma anche per la reputazione globale del marchio.