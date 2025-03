Un proprietario di Tesla Cybertruck ha messo alla prova, suo malgrado, le presunte capacità anfibie del veicolo, causando il suo affondamento nel porto di Ventura, in California, durante un tentativo di varare una moto d’acqua. Questo incidente smentisce nei fatti le audaci dichiarazioni di Elon Musk sulle doti marine del controverso pick-up elettrico.

Tesla Cybertruck, fallisce una delle sue promesse

Le aspettative attorno alla capacità del Cybertruck di affrontare ambienti acquatici sono state alimentate direttamente dal CEO di Tesla, che aveva affermato con sicurezza che il veicolo possedesse caratteristiche di impermeabilità Cybertruck tali da consentirgli di “funzionare come una barca per brevi periodi”, permettendo l’attraversamento di “fiumi, laghi e mari relativamente calmi”. Tuttavia, Tesla ha prudentemente incluso una clausola nelle specifiche tecniche, precisando che la modalità “guado”, progettata per attraversamenti in acqua, non rientra nella copertura della garanzia ufficiale. Una nota che ora appare quanto mai significativa.

Le immagini dell’incidente, rapidamente diventate virali, mostrano il futuristico pick-up immergersi progressivamente nelle acque del porto californiano. Secondo i testimoni, il conducente stava tentando di posizionarsi per calare in acqua una moto d’acqua quando il veicolo ha iniziato a imbarcare acqua, costringendolo ad abbandonarlo e a richiedere assistenza. Il salvataggio del Cybertruck affondato ha richiesto un’operazione complessa, che ha coinvolto un sommozzatore della Guardia Costiera e un camion specializzato per il recupero, sotto la supervisione dei Vigili del Fuoco locali. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle condizioni del veicolo né sulla possibilità di un suo ripristino funzionale.

Tanti gli interrogativi

Questo episodio solleva interrogativi importanti non solo sulle effettive capacità del Cybertruck in ambienti acquatici, ma anche sulla comunicazione aziendale di Tesla. Il caso evidenzia il divario tra le promesse di marketing e le reali prestazioni dei veicoli in condizioni estreme, sottolineando la necessità di un maggiore equilibrio tra innovazione tecnologica e trasparenza verso i consumatori.

L’affondamento del Cybertruck potrebbe rappresentare un caso emblematico nel settore dei veicoli elettrici, evidenziando l’importanza di una comunicazione più cauta e realistica sulle capacità dei veicoli di nuova generazione, soprattutto in contesti d’uso non convenzionali.