Tesla Cybertruck: arriva il kit per renderlo ancora più estremo

Tesla Cybertruck è la grande novità di questo 2023 per quanto riguarda la casa automobilistica di Elon Musk e più in generale per l’intero settore. Del resto parliamo di un modello atteso da molti anni e che finalmente lo scorso 30 novembre è stato rivelato nella sua versione di produzione con la consegna delle prime 10 unità.

Tesla Cybertruck: arriva una gamma di accessori per personalizzare il pickup e renderlo più estremo

Nonostante siano trascorsi solo pochi giorni dalla sua presentazione è stato già svelato il primo kit per modificare e personalizzare il proprio pickup elettrico. Si tratta del kit realizzato da Unplugged Performance e denominato Up Invincible. Si tratta di una gamma intera di accessori pensati per i proprietari di Tesla Cybertruck che arriveranno sul mercato a partire dagli inizi del prossimo anno.

L’azienda ha annunciato degli accessori che renderanno il pickup elettrico più adatto a ogni tipo di terreno. Il più caro è un kit di sollevamento da 9.995 dollari che alza il veicolo di 63,5 mm. Ci sono anche nuovi paraurti in acciaio per Tesla Cybertruck. Quello posteriore si può personalizzare con un gancio di traino e altre opzioni. Unplugged Performance ha creato anche un cofano in fibra di carbonio con una barra LED da quasi 2.000 dollari. Ci sono anche una bull bar specifica. Unplugged Performance ha inoltre realizzato altri accessori come nuovi cerchi da 20 pollici, portapacchi, un nuovo sistema frenante e molto altro.

La personalizzazione di Tesla Cybertruck può renderlo ancora più spettacolare, come mostrano i render di Unplugged Performance. L’azienda afferma che la linea di accessori Up Invincible consente di vivere il nuovo modello di Tesla a un livello superiore.