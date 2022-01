Terribile incidente con otto veicoli coivolti: alla guida un ubriaco [Video]

Uno spaventoso incidente si è consumato nella contea di Brunswick, Carolina del Nord (USA). Qui il conducente di una Toyota Tundra, sotto l’effetto dell’alcol, è piombato come un razzo sulle auto in coda al semaforo, seminando il panico. Le immagini, riprese dalla dashcam a bordo di un altro veicolo, sono davvero raccapriccianti e mostrano il pick-up full-size della casa giapponese mentre, chinato su un fianco, vola letteralmente in mezzo a due file di veicoli, come un missile terra-terra.

Almeno otto mezzi sono rimasti gravemente danneggiati, ma la cosa veramente importante è che nessuno, per miracolo, ci abbia “lasciato le penne”, anche se due persone sono state ricoverate in ospedale. Nel filmato si vede lo schianto contro cinque auto in attesa all’incrocio; le altre sono state colpite prima che la Toyota Tundra entrasse nel campo visivo. Fra queste anche una Chevrolet Corvette C6 che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe fatto da fulcro per la drammatica piroetta, dopo essere stata violentemente tamponata dal pick-up nipponico.

La supercar statunitense è andata completamente distrutta e anche gli altri veicoli coinvolti sono messi piuttosto male, compresa la stessa Toyota Tundra. Pronto l’intervento dei mezzi di soccorso. I media locali riportano che il conducente del grosso autocarro all’origine di questo inferno di lamiere sarebbe stato accusato di guida in stato di ebbrezza e senza patente. A voi le immagini dell’incidente, visibili a partire dal minuto 3 e 10 secondi.

