Con la Corvette salta su un’altra Corvette: video reale o fake?

Impresa scenografica per un venditore d’auto statunitense che, al volante di una Corvette C8 Stingray, ha deciso di concedersi un salto sopra una vettura dello stesso tipo. Il tizio, di nome Rick “Corvette” Conti, ha voluto festeggiare in questo modo 26 anni di carriera commerciale con l’iconica auto sportiva americana. Ne deriva un video divertente, che in qualche modo ricorda i fotogrammi del salto di una Lamborghini Urus su un’Aventador, di cui ci eravamo occupati un po’ di tempo fa.

L’autore dell’impresa, in questo caso, si è ispirato maggiormente ai funambolismi dello stuntman motociclistico Evel Knievel. Rick sostiene che a fine missione la Corvette C8 Stingray abbia subito solo pochi danni, nonostante la durezza dell’atterraggio. Questo spinge alcuni a ritenere il video una fake. Secondo i diffidenti, alcune cose non quadrano. Per loro, le sollecitazioni avrebbero dovuto ferire maggiormente la supercar a stelle strisce.

Altri dubbi derivano dall’uso delle normali cinture di sicurezza di serie, dal mancato scoppio degli airbag e dalla presenza della sola rampa di lancio, senza elementi dall’altro lato per attutire il rientro a terra. Qualche sospetto giunge anche dalle riprese fatte al buio, che impediscono una visione ideale. Noi non sappiamo come siano andate realmente le cose, ma preferiamo fidarci della serietà del protagonista dell’impresa. Ai più scettici consigliamo comunque di godere il video nella sua dimensione ludica, saltando i primi 6 minuti di noiosa prefazione. Buon divertimento!