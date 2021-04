La Lamborghini Urus fa il salto sopra l’Aventador [Video]

In un’epoca in cui si cerca la notorietà sui social, tutto è possibile, comprese le cose più strampalate, come il salto di una Lamborghini Urus sopra una Lamborghini Aventador. Entrambe di colore giallo, entrambe dello stesso proprietario: lo youtuber Street Speed 717.

Qualcuno potrebbe dire che con i propri soldi il tizio possa fare ciò che crede, a condizione che non arrechi danno agli altri. Ovviamente il concetto, sul piano tecnico, non fa una grinza. Altrettanto lecito, però, chiedersi quanto sia opportuno usare in questo modo delle auto prestigiose, nate -come nel caso dell’Aventador- per ben altri scopi.

Volendo fare un parallelo, è come se il proprietario di un quadro del Caravaggio decidesse di usarlo per ripararsi dal fumo durante un pic-nic. Spero di aver reso bene il concetto: un’opera d’arte merita rispetto e non c’è voglia di like che possa giustificare sul piano spirituale certe condotte. Resta il fatto che ognuno ha una propria coscienza e un proprio modo di vedere le cose. Quello di Street Speed 717 è diverso dal mio, ma lui ha una Lamborghini Urus e una Lamborghini Aventador in garage. Io no. A voi il video del salto. Se lo gradite, fateci conoscere la vostra opinione.