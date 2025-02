Le tecnologie di assistenza alla guida non sono tutte ugualmente efficaci nel prevenire gli incidenti stradali, come rivela un nuovo studio olandese. La ricerca, che ha esaminato 28 diversi sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance System), ha evidenziato risultati contrastanti: mentre alcuni dispositivi riducono significativamente il rischio di sinistri, altri potrebbero addirittura aumentarlo, come nel caso del Cruise Control.

ADAS, la sicurezza al primo posto

L’analisi ha suddiviso i sistemi di assistenza in quattro macro-categorie, distinguendo tra dispositivi informativi, di allerta, di intervento attivo e di comfort. Questa classificazione ha permesso di valutare l’impatto di ciascuna tecnologia sulla sicurezza stradale, considerando il diverso grado di autonomia nel controllo del veicolo.

I risultati più incoraggianti provengono dai sistemi di intervento attivo. Il dispositivo di mantenimento della corsia si è rivelato il più efficace, abbattendo il rischio di incidenti di quasi il 20%. Prestazioni notevoli anche per il monitoraggio del conducente e la frenata automatica emergenza, che hanno mostrato riduzioni rispettivamente del 14% e del 10,7%.

L’efficacia del Cruise Control

La sorpresa negativa arriva invece dal Cruise Control, sia nella versione tradizionale che in quella adattiva. Questi sistemi hanno fatto registrare un incremento degli incidenti rispettivamente del 12% e dell’8%. Gli studiosi attribuiscono questo dato alla tendenza dei conducenti a rilassarsi eccessivamente quando questi dispositivi sono attivi.

Per quanto riguarda i sistemi di informazione e allerta, l’impatto sulla sicurezza è risultato sostanzialmente neutro. La ricerca suggerisce che l’assenza di un intervento diretto sul veicolo limita l’efficacia di queste tecnologie nella prevenzione degli incidenti.

Lo studio olandese apre nuovi scenari sul dibattito relativo all’efficacia dei sistemi di assistenza alla guida, evidenziando come non tutte le innovazioni tecnologiche contribuiscano effettivamente a migliorare la sicurezza stradale. Si rende necessario un ulteriore approfondimento per ottimizzare l’implementazione di queste tecnologie nelle automobili del futuro.