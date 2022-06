Tempesta in Florida: tante supercar danneggiate in un garage

La tempesta in Florida che recentemente si è abbattuta su Miami a causato non pochi danni alle vetture di prestigio parcheggiate presso una struttura sotterranea. Nomi blasonati ed auto da sogno che potete riconoscere dalla nostra gallery. Immagini forti per chi è appassionato di motori, ma l’assicurazione ripagherà tutto.

Tempesta in Florida: anche la Rolls-Royce Cullinan ha subito danni

Nel garage di Miami colpito dalla tempesta in Florida non poteva mancare il SUV di lusso per antonomasia, la Rolls-Royce Cullinan, presente in ben 2 esemplari. Nelle immagini se ne intravede uno nero piuttosto provato. L’auto in questione, famosa anche per essere stata acquistata da Vip del calibro di Cristiano Ronaldo, è mastodontica, con una lunghezza superiore ai 5 metri, ma è anche molto potente, grazie ad un V12 da 6,75 litri capace di erogare 571 CV. Una potenza necessaria per spingere la sua massa di circa 2.600 kg a 250 km/h. Il SUV britannico ha un prezzo base di 368.000 euro, ma farsi prendere la mano con le personalizzazioni è un attimo.

Tempresta in Florida: presente anche la Ferrari SF90 Stradale tra le auto danneggiate

La tempesta in Florida non ha guardato in faccia a nessuno, nemmeno a due esemplari di Ferrari SF90 Stradale parcheggiati vicini. La hypercar ibrida del Cavallino Rampante, che eroga la bellezza di 1.000 CV grazie al V8 sovralimentato da 3,9 litri ed a 3 motori elettrici, ha un prezzo che parte da quasi 428.000 euro. Data la complessità del modello l’allagamento comporterà un preventivo decisamente salato nelle officine autorizzate Ferrari.

Nel garage delle supercar anche Corvette Z06 e AMG GT Black Series

La varietà dei modelli colpiti dalla tempesta in Florida annovera anche auto dal fascino particolare, come l’americanissima Corvette Z06 e la specialistica AMG GT Black Series. La prima sputa dal suo V8 da 6,2 litri ben 659 CV ed 881 Nm di coppia massima, mentre la seconda con il V8 4.0 biturbo arriva a 730 CV, e ti schiaccia a terra con un carico aerodinamico di 400 kg. Anche loro avranno bisogno di tante ore in officina per tornare al meglio.