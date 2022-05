Grazie all’arrivo del decreto sulle liberalizzazioni (decreto legislativo 153 del 5 novembre 2021) Società Autostrade non ha più il monopolio per il sistema di telepedaggio: a farle concorrenza ora c’è UnipoMove che, a fin dei conti, costa quasi la metà. Dunque, ora che c’è libertà di scelta, Telepass o UnipolMove: quale scelgo?

Tanto per cominciare la nota compagnia di assicurazioni entra nel mercato del telepedaggio con una proposta aggressiva: i primi sei mesi sono infatti gratuiti. E intanto questo è il primo vantaggio, poi vedremo i prezzi al dettaglio.

Come si attiva UnipolMove

Per attivare il servizio di UnipolMove non occorre essere clienti Unipol, basta registrarsi sul sito e possedere un codice Iban registrato nel nostro Paese, su cui verrà addebbitato il costo del canone mensile. Il trasponder funziona nello stesso modo di quello Telepass, ma per il nuovo servizio vanno usate le piste Telepass abilitate al servizio europeo, quelle con il simbolo dell’Unione in campo giallo.

Telepass o UnipolMove: quale scelgo? Tutti i servizi correlati

UnipolMove è abilitato per il pagamento delle tariffe per il transito nell’Area C di Milano, per i parcheggi, le zone blu e anche bollo e multe e offre in aggiunta agevolazioni e sconti su acquisti per particolari convenzioni legate al circuito Unipol, come le card Si Salute per visite e prestazioni mediche, la sostituzione o riparazione cristalli nei centri UnipolGlass, i noleggi nelle agenzie UnipolRental, oltre alla già prevista opzione di pagamento del carburante nelle stazioni di servizio convenzionate.

Anche Telepass offre una serie di servizi extra, tra cui (con Telepass Family Base) il pagamento dei parcheggi, Area C di Milano, il traghetto tra la Sicilia e la Calabria e tramite l’App Telepass Pay si possono pagare anche le strisce blu, il bollo, la ricarica elettriche. Infine con i pacchetti più avanzati di Telepass (con costo aggiuntivo), si possono pagare, ad esempio, anche lo skipass e i mezzi pubblici.

Telepass o UnipolMove: quale scelgo? I prezzi

Inoltre con UnipolMove, almeno inizialmente, è possibile abbinare ad ogni dispositivo solo un numero di targa e una targa aggiuntiva costa 50 centesimi in più al mese. Telepass può essere invece associato a due targhe, mentre in caso di contratto Twin le targhe associabili diventano quattro. Il costo di UnipolMove è di 1 euro al mese, mentre al momento Telepass costa 1,26 euro al mese con in aggiunta 0,74 euro per i servizi di Telepass Pay. Dunque, costa 2 euro al mese.