La Svizzera compie un passo decisivo verso il futuro della mobilità, autorizzando la guida autonoma di livello 3 sulle sue strade a partire dal 1° marzo 2025. Questa iniziativa la rende il primo Paese europeo a introdurre ufficialmente questa tecnologia avanzata.

Svizzera, revisione della legge federale

Il cambiamento è stato reso possibile grazie alla revisione della legge federale sulla circolazione stradale del 2023, che prevede la possibilità per gli automobilisti di attivare il pilota automatico in autostrada. Durante questa modalità, i conducenti potranno dedicarsi ad altre attività, pur rimanendo pronti a riprendere il controllo del veicolo se necessario.

La normativa si estende anche ai veicoli autonomi completamente automatizzati, autorizzati a operare in aree urbane lungo percorsi predefiniti e approvati a livello cantonale. Questi mezzi saranno supervisionati da centrali operative dedicate. Inoltre, viene introdotta la possibilità di parcheggio automatico in strutture appositamente attrezzate, semplificando ulteriormente l’esperienza di guida.

Guida autonoma, nuove normative

Questa iniziativa potrebbe spingere l’Unione Europea a definire normative comuni per la guida autonoma, con benefici attesi come una maggiore sicurezza stradale, una gestione più efficiente del traffico e una riduzione dell’impatto ambientale.

Tuttavia, permangono sfide significative. La sicurezza informatica è un aspetto cruciale, data la vulnerabilità dei sistemi di controllo a potenziali attacchi. Inoltre, il settore dei trasporti professionali potrebbe subire importanti trasformazioni, con conseguenze per autisti e operatori. Per agevolare questa transizione, le autorità svizzere introdurranno, dal 1° luglio 2025, una sezione dedicata ai sistemi di automazione nell’esame per la patente di guida. Questo intervento mira a garantire una transizione graduale e sicura verso l’era della mobilità automatizzata.