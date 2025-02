Stellantis ha presentato una rivoluzionaria innovazione nel campo della tecnologia automobilistica: il sistema di guida autonoma di Livello 3, denominato STLA AutoDrive. Questa tecnologia permette ai conducenti di staccare completamente le mani dal volante e distogliere lo sguardo dalla strada durante la guida urbana, garantendo un’esperienza completamente autonoma fino a una velocità di 60 km/h.

Sviluppata in modo autonomo

Il sistema si distingue per la capacità di gestire autonomamente le complessità del traffico urbano. Una volta attivato, il veicolo si occupa di accelerazione, frenata e sterzata, mantenendo le distanze di sicurezza grazie a una rete avanzata di sensori. Questi sensori assicurano prestazioni eccellenti anche in condizioni meteorologiche avverse, offrendo una sicurezza senza compromessi.

Progettato per un’evoluzione continua, STLA AutoDrive beneficia di aggiornamenti wireless e dell’elaborazione in tempo reale dei dati. La sua architettura flessibile lo rende compatibile con diverse normative internazionali, pur richiedendo che il conducente sia sempre pronto a riprendere il controllo del veicolo in caso di necessità.

Tra le funzionalità più avanzate, spicca la possibilità per i conducenti di dedicarsi ad altre attività durante la guida, come leggere o guardare contenuti multimediali. Quando si superano i 60 km/h, il sistema passa automaticamente a modalità di assistenza di Livello 2 e 2+, che includono funzioni come il cruise control adattivo.

STLA AutoDrive, può essere implementata

Secondo Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis, questa tecnologia rappresenta un passo significativo verso una mobilità più intelligente e confortevole. Inoltre, STLA AutoDrive è già predisposto per futuri aggiornamenti, come l’estensione della guida autonoma fino a 95 km/h e l’introduzione di modalità specifiche per la guida fuoristrada.

Questo innovativo sistema si inserisce nella strategia più ampia di Stellantis, che include anche piattaforme come STLA Brain e STLA Smart Cockpit, consolidando il ruolo dell’azienda come leader nella rivoluzione della mobilità autonoma.