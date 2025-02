Stellantis sta sviluppando un nuovo motore diesel conforme alle normative Euro 7, segnando un ritorno strategico a questa tecnologia in un periodo dominato dalla transizione verso l’elettrico. Secondo un’indiscrezione del quotidiano economico francese Les Échos, il colosso automobilistico sta investendo in un propulsore destinato a modelli come la Citroën C5 Aircross e la Peugeot 308.

Il diesel ritorna nei piani di Stellantis

Questa iniziativa arriva in un momento cruciale per l’industria automobilistica europea, dove il rallentamento delle vendite di veicoli elettrici sta spingendo i costruttori a rivedere le proprie strategie. Il contesto è reso ancora più complesso dalle crescenti pressioni per posticipare il termine del 2035, fissato per lo stop alla produzione di motori termici.

Le prime indiscrezioni indicano che il nuovo motore potrebbe integrare tecnologie ibride, combinando l’efficienza del diesel con avanzati sistemi elettrici. Un team specializzato sarebbe già al lavoro per sviluppare questa soluzione, mirando a soddisfare una domanda di mercato che, nonostante il declino, rimane rilevante con oltre 1,3 milioni di veicoli diesel ancora in circolazione in Europa.

Una scelta controtendenza

La decisione di Stellantis si allinea con la strategia adottata nel segmento dei veicoli commerciali, dove il diesel continua a mantenere una posizione predominante. Parallelamente, il gruppo sta esplorando alternative come gli e-fuel, cercando di coniugare innovazione e praticità.

Questa mossa potrebbe rappresentare un punto di svolta per il settore automobilistico, dimostrando come le tecnologie tradizionali possano evolversi per affrontare le sfide ambientali contemporanee. Il successo del progetto dipenderà dalla capacità di combinare prestazioni e sostenibilità, in un mercato sempre più orientato verso soluzioni eco-compatibili.