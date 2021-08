Sulla McLaren 765 LT by Novitec oltre i 300 km/h in autostrada [Video]

La McLaren 765 LT è nel suo regno quando viaggia ad oltre 300 km/h. Il video odierno ci mostra un esemplare della specie mentre percorre un’autobahn tedesca a questo ritmo. Si tratta di un esemplare modificato da Novitec, che ha reso ancora più incisiva la supercar di Woking. La scelta, per le riprese, di un’autostrada della Germania, in un tratto privo di limiti, è stata la più saggia. Il filmato, messo in rete dal noto tuner tedesco, regala le emozioni dell’alta velocità, in un quadro di apparente sicurezza, nonostante il traffico.

Da quelle parti, del resto, è poco probabile che qualcuno all’improvviso cambi corsia, mettendo a repentaglio la vita degli altri, cosa che invece accade con una certa frequenza in Italia. Si vedono anzi delle auto in corsia di sorpasso lasciare spazio alla McLaren 765 LT, per non intralciare troppo la sua allegra marcia. La supercar d’oltremanica, in questa veste by Novitec, eroga la bellezza di 867 cavalli. Ricordiamo che la potenza del motore V8 biturbo da 4.0 litri della versione standard è pari a 765 cavalli, cifra pari a quella presenta nella sigla di questa “Longtail”. Si tratta della McLaren Super Series più estrema realizzata fino ad oggi.

La 765LT promette un alto coinvolgimento del guidatore, una dinamica focalizzata sulla pista e un’aerodinamica ottimizzata, che condiscono un quadro di base riuscito. Molta l’attenzione riservata alla riduzione delle masse, con un programma ingegneristico completo che ha portato il peso ad un livello inferiore di 80 chilogrammi rispetto alla già leggera 720S. L’aerodinamica su misura della McLaren 765LT è caratterizzata da pannelli in fibra di carbonio (prodotti per la prima volta presso il McLaren Composites Technology Center di Sheffield) e da un’ala posteriore attiva “Longtail”. Mostruose le prestazioni, con una velocità massima di 330 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 in 2″8. Ancora più alto il vigore delle performance espresse dall’esemplare protagonista del filmato, che si giova del tuning di Novitec. Vi consigliamo di guardare le immagini, perché il particolare posizionamento della telecamera dà la sensazione di essere seduti effettivamente a bordo. Ovviamente l’esperienza non va emulata.