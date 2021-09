Subaru Solterra: i teaser del primo modello elettrico del marchio

Subaru è pronta ad inaugurare una nuova “era” elettrica che avrà inizio con il lancio – previsto nel 2022 – di un inedito suv a zero emissioni che cambierà in maniera significativa la storia del Costruttore delle Pleiadi. Battezzato Subaru Solterra, il primo modello a batterie della Casa giapponese è stato anticipato da una serie di interessanti immagini teaser ufficiali che ci svelano alcuni dettagli estetici esterni della vettura, oltre al tecnologico abitacolo.

Per una guida off-road “green”

Pronto a debuttare nel mercato europeo, USA e cinese, la nuova Solterra – come anticipato in precedenza – svela parte del suo look tramite alcune prime immagini ufficiali. Le foto in questione mostrano un design moderno caratterizzato da linee decise e spigolose, il tutto esaltato da passaruota allargati e non verniciati. La vettura sarà adatta sia alla guida su strada che alla guida “off road”, seguendo la tradizione del Costruttore nipponico. Il nome Solterra è infatti l’unione dei due termini, “Sol” e “Terra”, ovvero la perfetta sintesi delle caratteristiche di questo veicolo che risulta alimentato da energie “green” ed è dotato di trazione integrale.

Abitacolo hi-tech

L’abitacolo sfoggia un aspetto minimale e allo stesso tempo hi tech: la plancia risulta dominata da un grande display touch centrale che strizza l’occhio al mondo dei tablet. I tasti fisici sono stati sostituiti da comandi virtuali, così come la strumentazione analogica che lascia il posto ad uno schermo installato dietro il volante in posizione molto arretrata.

e-Subaru Global Platform

La Casa della Pleiadi non ha fornito particolari informazioni tecniche e meccaniche della vettura, l’unica cosa certa che sarà basata sulla e-Subaru Global Platform, ovvero la piattaforma modulare sviluppata in collaborazione con il Gruppo Toyota e utilizzata anche sulla recente concept BZ4X, svelata all’ultimo Salone di Shanghai.