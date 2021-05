Subaru Solterra: il primo SUV elettrico del marchio giapponese

La prima auto elettrica globale di Subaru ha già un nome. Solterra, così si chiamerà il nuovo e interessante SUV 100% elettrico che verrà venduto nei principali mercati, Europa compresa, e che sarà basato su una piattaforma dedicata ai veicoli elettrici.

All’assalto del mercato elettrico

Subaru è pronta a prendere d’assalto il mercato globale delle auto elettriche. Questo modello tanto atteso ha già un nome e arriverà nelle concessionarie prima di quanto ci si potrebbe aspettare. La Subaru Solterra diventerà così la nuova auto elettrica del produttore giapponese. Un SUV che giocherà un ruolo di primo piano e, altrettanto rilevante, guiderà un’offensiva elettrica.

Il nuovo SUV elettrico di Subaru sarà sostenuto da un’architettura dedicata e presenterà dimensioni compatte. E ora, questo progetto potrebbe concretizzarsi in una vettura di serie grazie alla collaborazione che Subaru sta portando avanti con Toyota.

Subaru Solterra, un SUV elettrico nel segmento C

Grazie alle sue dimensioni compatte, il nuovo Subaru Solterra si posizionerà nel segmento C. La piattaforma e-Subaru Global, un’architettura specifica per veicoli elettrici a batteria, è stata presa come punto di partenza per il suo sviluppo. Ciò consentirà di sfruttare appieno le capacità di un sistema di propulsione elettrica e, soprattutto, di installare un pacco batterie il più efficiente possibile, senza intaccare lo spazio disponibile nell’abitacolo.

Questa piattaforma è stata sviluppata congiuntamente da Subaru e Toyota e consente di implementare vari tipi di impianto elettrico in modo efficiente, combinando più moduli e componenti, come la parte anteriore, centrale e posteriore di un veicolo.

Per ora il marchio giapponese ha rilasciato due immagini ufficiali della nuova Solterra. In una di esse (in apertura) possiamo vedere chiaramente il design dei fari e parte della linea esterna del veicolo. Subaru ha inoltre indicato che la doterà di numerose risorse per offrire un livello molto elevato di sicurezza passiva. Inoltre, ha anche confermato che avrà un sistema di trazione integrale.

Lancio della Subaru Solterra

Quando arriverà sul mercato? La prima cosa che dobbiamo tenere a mente è che ci troviamo di fronte a un veicolo globale. Subaru ha confermato che, oltre al Giappone, sarà venduta negli Stati Uniti, Canada, Europa e Cina. In altre parole, sarà presente nei principali mercati automobilistici dove l’auto elettrica è più richiesta. Inizierà il suo viaggio commerciale a metà del 2022 e Subaru rivelerà nuovi dettagli nei prossimi mesi.