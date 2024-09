Lanciato nel 2021 come primo veicolo elettrico a batteria (BEV) del marchio, il Subaru Solterra ha segnato una svolta per l’azienda, integrando la tradizione di guida sicura e piacevole con la tecnologia elettrica. Due anni dopo il debutto sul mercato europeo e italiano, Subaru rinnova il modello con il Solterra MY24, introducendo significative novità che migliorano l’esperienza di guida, il comfort e la sicurezza.

Il Solterra MY24 è equipaggiato con un nuovo volante dal design squadrato, pensato per ottimizzare la visibilità del cruscotto e migliorare l’impugnatura, offrendo un’esperienza di guida più comoda. Il sistema di riscaldamento è stato potenziato per garantire un calore diffuso e più omogeneo, migliorando l’efficienza nelle giornate fredde. Inoltre, un nuovo sensore sul volante rileva la presenza delle mani del guidatore, incrementando il comfort durante la guida.

Il Multi-Information Display è stato aggiornato per rendere le informazioni più leggibili, come l’attivazione delle luci di stop in frenata o quando si rilascia l’acceleratore in modalità S-PEDAL. I paddle shift, già presenti nel modello precedente, sono stati migliorati per consentire la selezione della modalità S-PEDAL senza dover staccare le mani dal volante, ottimizzando anche la frenata rigenerativa grazie a livelli di decelerazione rivisti.

Per migliorare le performance di ricarica, Solterra MY24 introduce un nuovo sistema di riscaldamento della batteria. Grazie a uno scambiatore di calore, i tempi di ricarica in DC alle basse temperature sono stati ridotti, rendendo la ricarica più veloce anche in condizioni climatiche avverse. È stato inoltre aggiunto un caricatore trifase da 11 kW, che affianca quello monofase da 7 kW, riducendo notevolmente i tempi di ricarica in AC: bastano circa 3 ore per ricaricare il 50% della batteria.

Tra le novità dedicate al comfort degli occupanti, il sedile del passeggero anteriore è ora regolabile in 8 posizioni, offrendo una maggiore personalizzazione rispetto alle precedenti 4. Anche sul fronte della sicurezza, Subaru Solterra MY24 compie un significativo passo avanti con il passaggio dal sistema Subaru Safety Sense 2 al Subaru Safety Sense 3, che introduce nuovi elementi hardware e migliorie software, elevando il livello di protezione offerto.

Il nuovo sistema di radar frontali integra gli altri sistemi di sicurezza già presenti, aumentando le funzionalità disponibili. L’Emergency Steering Assist con Active Support (ESA con Active Support) assiste il guidatore nelle sterzate di emergenza, cercando di evitare ostacoli senza invadere la corsia opposta, riconoscendo pedoni, ciclisti, veicoli fermi e motociclisti.

Altre caratteristiche innovative includono il Front Cross Traffic Alert (FCTA), che avvisa il conducente del sopraggiungere di veicoli lateralmente e perpendicolarmente, e il Lane Change Assist (LCA), che supporta i cambi di corsia in sicurezza. Il Flashing Hazard Lamp (FHL) attiva le luci di emergenza per segnalare situazioni di pericolo imminente, mentre il sistema Secondary Collision Braking (SCB) interviene attivando i freni per evitare ulteriori collisioni dopo un tamponamento.

Infine, Subaru Italia ha riposizionato il prezzo del Solterra MY24 per renderlo più competitivo: la versione entry level è proposta a 49.900 €, offrendo una valida alternativa tra veicoli elettrici e motorizzazioni tradizionali come il modello Outback. Il nuovo Solterra rappresenta così una scelta eccellente per chi cerca un veicolo innovativo, sicuro e rispettoso dell’ambiente, senza rinunciare alla filosofia di guida che contraddistingue Subaru.