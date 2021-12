Subaru: le novità al Salone di Tokyo 2022

Subaru torna a vestire gli abiti più sportivi e alla prossima edizione del Tokyo Auto Salon, mostrerà una serie di novità della linea STI destinate agli amanti degli allestimenti più sportivi. Alla rassegna nipponica verranno infatti esposte in anteprima le: WRX STI e Levorg STI nelle varianti Performance, seppur non ancora nella conformazione definitiva. Sarà presentata, inoltre, l’inedita concept STI E-RA, anticipata da un teaser che ha già fatto furore.

Sportività elettrica

La sportività, un domani, potrà essere declinata anche alla spina, con un motore elettrico in grado di esaltare le performance del Brand giapponese. Per questo nasce la STI E-RA concept, anche se al momento non si possiedono tantissime informazioni al riguardo, perché tale modello sarà una delle grandi attrazioni della kermesse di Tokyo. Al momento si può vedere un teaser che mostra il frontale di tale vettura, tuttavia la Casa non ha aggiunto alcun riferimento tecnico.

La lettera E nella denominazione e la presenza di una mascherina apparentemente chiusa sono, però, indizi d un passaggio all’elettrico del marchio anche nel mondo delle sportive e del motorsport. Per quanto riguarda le auto di serie, invece, il ciclo a emissioni zero è stato già iniziato dalla Subaru con la Solterra.

Versioni performance

Le Performance Concept di WRX e Levorg sono invece personalizzazioni realizzate sulla base delle varianti Sport R riservate esclusivamente al mercato interno del Giappone. Sono contraddistinte da spoiler e altri particolari di colore rosso, finiture di carbonio e impianto di scarico modificato.

Quello che scopriremo solamente con l’apertura delle porte di questo Salone è, se, tali vetture saranno poi commercializzate anche in altre parti del mondo, come l’Europa, Italia compresa. Vedremo se la spinta di Subaru verso un prepotente ritorno alla grande sportività, avrà anche la sua vetrina in Italia, un Paese che ha sempre subito il fascino di queste vetture del Sol Levante.