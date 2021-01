Honda Fit e: HEV Crosstar Custom: il debutto al Salone di Tokyo

La Honda Fit e:HEV Crosstar è la scommessa giapponese nel segmento delle utilitarie vendute in Giappone, ma con un’estetica più Outdoor. In Europa si tratta di un segmento molto competitivo e ovviamente la Honda ha anche un modello equivalente, la Honda Jazz Crosstar, praticamente identico dentro e fuori e senza grosse differenze rispetto alla variante giapponese.

Questa è la base di una nuova concept car che il brand giapponese esporrà alla prima edizione virtuale del Tokyo Motor Show 2021. Nella più importante kermesse di tuning e personalizzazioni asiatica, debutterà così questa Honda Fit e: HEV Crosstar Custom, prototipo dotato di particolari che ne evidenziano il lato off-road.

Look off-road

Le novità principali riguardano la nuova vernice per la carrozzeria in una tonalità beige chiaro e con una finitura opaca, accompagnata da nuovi inserti neri. Le protezioni sui pannelli delle porte anteriori e posteriori, il paraurti anteriore più prominente, i fendinebbia rotondi e gli pneumatici Tokyo appositamente adattati per la guida fuoristrada pura, montati su ruote in acciaio verniciate in nero, sono i dettagli che rendono la crossover di Casa Honda più adatta alle escursioni fuoristrada. Gli specialisti degli accessori del marchio hanno anche realizzato un portapacchi con scatole di carico.

Stesso powertrain ibrido della Crosstar

Honda non ha fatto riferimento a nessuna novità rispetto al powertrain, il che significa che rimane confermato il sistema ibrido e:HEV con un motore da 1,5 litri, un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio, per una potenza massima di 109 CV. In Giappone, è offerto con trazione anteriore o integrale.