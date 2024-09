Subaru Crosstrek ottiene cinque stelle EuroNCAP 2024

Subaru Europe, ha annunciato oggi che la nuova Subaru Crosstrek ha ottenuto il massimo punteggio complessivo di cinque stelle nel Programma Europeo di Valutazione delle Auto Nuove (Euro NCAP) 2024. La Crosstrek ha registrato punteggi superiori alla soglia richiesta in tutte e quattro le aree di valutazione chiave: occupante adulto, occupante bambino, utenti stradali vulnerabili e assistenza alla sicurezza.

Le prove superate dalla Subaru Crosstrek

Nell’area di valutazione degli occupanti bambini, la Subaru Crosstrek è stata una delle vetture più performanti tra quelle testate nel 2024, ottenendo il massimo dei punti nei Crash Test Performance (sia nell’impatto frontale che in quello laterale) basati su bambini di 6 e 10 anni e sul controllo dell’installazione del CRS. È stata garantita una buona protezione di tutte le regioni critiche della carrozzeria durante il test di impatto frontale e le prove più severe di impatto laterale da palo, ottenendo il massimo punteggio. La Crosstrek è dotata di un robusto sistema che disattiva automaticamente l’airbag del passeggero anteriore quando in quel posto viene utilizzato un sistema di salvaguardia per bambini rivolto all’indietro. La Crosstrek è anche dotata di un sistema indiretto di “rilevamento della presenza di bambini” (ovvero il Rear Seat Reminder), che emette un avviso quando riconosce che un bambino o un neonato potrebbe essere stato lasciato in auto. Inoltre, tutti i seggiolini e i tipi di sistemi di ritenuta per piccoli possono essere installati e sistemati correttamente nel veicolo.

Per l’area di valutazione utenti della strada vulnerabili, la nuova Subaru Crosstrek ha ottenuto il massimo dei punti per l’AEB Ciclisti e per l’AEB Motociclisti in corsia. Le prestazioni del sistema nel rilevamento e nella reazione a ciclisti e motociclisti sono state buone in tutti gli scenari testati. Per quanto riguarda le valutazioni sugli occupanti adulti, la Subaru Crosstrek ha avuto il massimo dei punti nel test della barriera laterale e nell’impatto più severo con il palo laterale, poiché la protezione di tutte le regioni critiche del corpo è risultata buona. I test sui sedili anteriori e sui poggiatesta hanno dimostrato la protezione contro le lesioni da colpo di frusta in caso di tamponamento. Anche l’analisi geometrica dei sedili posteriori ha evidenziato una protezione dal colpo di frusta. I test hanno inoltre dimostrato che, mentre l’abitacolo è rimasto stabile nel test di sfalsamento frontale, i rilevamenti del manichino hanno indicato una buona protezione delle ginocchia e dei femori del conducente e del passeggero, dimostrando un livello di protezione simile per occupanti di dimensioni diverse e seduti in posizioni diverse.

Punteggio alto nelle ulteriori prove

Nell’area di valutazione del Safety Assist, la Subaru Crosstrek ha ottenuto il massimo punteggio nella categoria Lane Support secondo l’ultimo test applicabile. Il sistema di supporto alla corsia (Lane Keep Assist) corregge delicatamente la traiettoria del veicolo quando si esce dalla corsia di marcia e interviene in situazioni più critiche (ad es. mantenimento della corsia di emergenza). La Subaru Crosstrek è equipaggiata con un sistema di allacciamento delle cinture di sicurezza di serie sui sedili anteriori e posteriori, che ha ottenuto il massimo punteggio nella categoria, e con un sistema di monitoraggio dello stato di salute del conducente.

La Subaru Crosstrek è un veicolo resistente, pratico e che ispira fiducia, progettato e costruito per affrontare la vita in campagna e fuori dai sentieri battuti. Inoltre, la Crosstrek offre 220 mm di altezza da terra e la trazione integrale simmetrica permanente, oltre al rinomato sistema off-road X-MODE del marchio, montato di serie, che assicura la massima aderenza e trazione e un’eccezionale tenuta di strada, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o del terreno.