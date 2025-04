Illusione ottica al servizio della sicurezza: è questa la strategia innovativa adottata da Montgomery Township, una cittadina della Pennsylvania, per contrastare il problema dell’alta velocità nelle zone residenziali. Il progetto pilota, realizzato su Grays Lane, introduce un approccio psicologico piuttosto che punitivo per migliorare la sicurezza stradale.

Crea un’illusione ottica

Il fulcro dell’iniziativa è rappresentato dalle strisce ondulate, un particolare tipo di segnaletica stradale che crea un’illusione ottica, alterando la percezione visiva della carreggiata. Questo effetto induce i conducenti a rallentare istintivamente, senza la necessità di ricorrere a dossi o autovelox. L’idea è quella di modificare il comportamento degli automobilisti in modo naturale, sfruttando la psicologia visiva.

Accanto a queste soluzioni, il piano prevede l’installazione di delineatori di corsia, colonnine in plastica che obbligano i veicoli a seguire percorsi ben definiti, riducendo ulteriormente la velocità. Questo sistema integrato mira a ridisegnare lo spazio stradale per renderlo più sicuro e accessibile per tutti.

La comunità locale ha accolto con entusiasmo queste misure innovative. Dopo numerose segnalazioni riguardanti la pericolosità delle strade residenziali, i cittadini hanno espresso un generale apprezzamento per questo approccio non invasivo ma potenzialmente molto efficace.

Iniziale successo

Il successo iniziale del progetto potrebbe ispirare l’adozione di tecniche simili anche in Europa, dove l’eccesso di velocità rappresenta un problema diffuso. Episodi come il recente fermo di una Chevrolet Camaro che sfrecciava a 220 km/h sull’autostrada A4 sottolineano l’urgenza di soluzioni alternative per il controllo della velocità.

Sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni definitive sull’efficacia a lungo termine di queste misure, i primi risultati sono promettenti. Le strisce ondulate e i delineatori di corsia potrebbero segnare una svolta nella gestione della sicurezza stradale, offrendo alle amministrazioni locali strumenti innovativi per proteggere sia i residenti che gli automobilisti. Chissà che questo tipo di applicazione non possa trovare asilo anche in altre aree geografiche, a cominciare dall’Italia.