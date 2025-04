Strane coincidenze, numeri che si ripetono e multe sospette. A Giacciano con Baruchella, piccolo centro del Polesine, l’autovelox sembra fissarsi su alcuni valori specifici, generando un’ondata di proteste e dubbi tra gli automobilisti colpiti.

L’associazione AltVelox ha evidenziato una situazione paradossale: decine di sanzioni riportano la stessa velocità rilevata, 57,24 km/h, con una precisione al centesimo che si ripete in molteplici verbali. In altri casi, il valore ricorrente è 69,12 km/h, sollevando interrogativi sull’affidabilità del dispositivo.

Sanzioni in serie e silenzi istituzionali

Mentre gli automobilisti vedono decurtati punti dalla patente e svuotati i conti correnti, l’amministrazione comunale sembra defilarsi. Il sindaco Natale Pigaiani ha delegato ogni responsabilità al comandante della polizia municipale, che però non ha ancora fornito spiegazioni chiare sulla vicenda.

La questione ha superato i confini comunali, attirando l’attenzione della Procura della Repubblica di Rovigo e della Corte dei Conti, che dovranno valutare eventuali irregolarità nelle sanzioni emesse.

Testimonianze e disagi degli automobilisti

“È come se l’auto fosse bloccata sempre sulla stessa velocità”, lamenta L.S., un automobilista rodigino che ha ricevuto due multe identiche nello stesso giorno, entrambe con il valore sospetto di 57,24 km/h. Non si tratta di un caso isolato: alcuni conducenti denunciano di aver accumulato fino a 15 verbali in poche settimane, per un totale che supera i 2.500 euro.

I ricorsi al Prefetto vengono sistematicamente respinti, alimentando il malcontento dei cittadini e un clima di sfiducia verso le istituzioni locali.

Il ricordo di Fleximan

La vicenda richiama inevitabilmente alla memoria Fleximan, il 43enne padovano accusato di aver distrutto, tra il 2023 e il 2024, sette autovelox nella zona, incluso quello di Giacciano con Baruchella. Sebbene non vi siano legami diretti tra il “vandalo degli autovelox” e gli attuali malfunzionamenti, il suo nome continua a essere evocato come simbolo di ribellione contro un sistema percepito come ingiusto.

Mentre cresce l’indignazione, resta da chiarire se si tratti di un guasto tecnico, di un problema software o di qualcosa di più complesso. Nel frattempo, gli automobilisti del Polesine continuano a guidare con apprensione, temendo che l’autovelox “clone” possa colpire ancora.