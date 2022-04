Lo strano caso del SUV di Gheddafi Jr. abbandonato a Rapallo da 15 anni

Al Saadi Gheddafi è il rampollo della famiglia del Colonello Mu’ammar Gheddafi che ha regnato da dittatore in Libia per lunghissimo tempo. Al Saadi ha avuto tra le altre cose una breve e deficitaria carriera calcistica, vestendo in Italia le maglie di Perugia, Udinese e Sampdoria.

La Cadillac Escalade di Gheddafi Jr.

Proprio a Genova, ha vissuto gli ultimi momenti della sua esperienza italiana, prima che il padre gli tagliasse i finanziamenti e lo costringesse a rientrare in Libia. Successivamente, con lo scoppio della guerra e la caduta del regime del padre, è stato imprigionato e solo di recente è stato scarcerato. Nel frattempo il suo SUV Cadillac Escalade ESV 6.2 è rimasto parcheggiato nel parcheggio dell’Hotel Excelsior di Rapallo.

Da 15 anni in parcheggio

Il SUV è rimasto parcheggiato nei posteggi dell’albergo per tantissimi anni perché l’ex calciatore è andato via lasciando un debito di 360.000 mila euro, il corrispettivo degli ultimi 30-40 giorni di permanenza nella sua suite. Il Cadillac Escalade ESV 6.2 è posteggiato da 15 anni ed è divenuto una specie di reliquia impolverata. La cosa curiosa è che Al Saadi Gheddafi adesso rivuole indietro la sua macchina, ma l’Hotel non ha nessuna voglia di ridargliela.

L’episodio viene raccontato da Aldo Werdin, direttore e amministratore delegato dell’Excelsior Palace Hotel di Rapallo: