Stellantis, il colosso automobilistico che comprende marchi come Fiat, Peugeot, Citroën e Opel, potrebbe stupire il mercato con una mossa inattesa: il ritorno dei motori diesel. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dai media francesi, il Gruppo starebbe considerando di ampliare la propria gamma di veicoli diesel, una decisione che va controcorrente rispetto alle attuali tendenze del settore.

Il ritorno dei diesel nella gamma

Questa notizia emerge in un contesto di vendite in calo per il Gruppo nel 2024 e potrebbe rappresentare un tentativo di soddisfare una domanda ancora significativa per i veicoli diesel, particolarmente apprezzati da chi percorre lunghe distanze. Tra i modelli attualmente disponibili, spiccano la Fiat Tipo con motore da 130 cavalli e la Fiat 500X, ma l’offerta diesel del marchio italiano resta limitata.

Jean Philippe Imparato, il nuovo responsabile europeo di Stellantis, sembra essere il principale promotore di questa strategia. Mentre da un lato il manager ha ribadito l’importanza di espandere la gamma di veicoli ibridi, dall’altro sta spingendo per un rilancio del diesel nei marchi principali del gruppo. Anche Peugeot, Citroën e Opel potrebbero beneficiare di questa scelta.

Il diesel dà ancora certezze

Nonostante il calo di popolarità, il diesel rimane una tecnologia apprezzata per la sua efficienza nei consumi e per la capacità di ridurre le emissioni di CO2 rispetto ai motori a benzina, soprattutto nei modelli di ultima generazione. Tuttavia, questa mossa potrebbe scontrarsi con le stringenti normative sulle emissioni europee, che stanno accelerando la transizione verso l’elettrico e l’ibrido.

Il rilancio dei diesel da parte di Stellantis potrebbe essere anche una risposta alla predominanza dei produttori tedeschi, come BMW, Mercedes e Volkswagen, che dominano il segmento in Europa. Con questa strategia, il gruppo punta a recuperare terreno e a intercettare una nicchia di mercato ancora rilevante. Nonostante la crescente pressione normativa e il focus sull’elettrificazione, i motori diesel di ultima generazione non sono affatto obsoleti. Grazie alla loro efficienza e alle ridotte emissioni di particolato rispetto ai vecchi modelli, continuano a essere competitivi in contesti specifici. Resta da vedere se questa strategia sarà ufficializzata e se incontrerà il favore del mercato.