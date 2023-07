Stellantis vuole essere l’anti Tesla in Europa con le sue auto elettriche

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra PSA e FCA, ha grandi progetti per il mercato europeo delle auto elettriche. Come dichiarato dal suo amministratore delegato, Carlos Tavares, l’azienda ambisce a diventare il principale concorrente di Tesla nel Vecchio Continente. Per raggiungere questo obiettivo, Stellantis dispone di un’ampia gamma di modelli elettrici, che vanno dalle urbane Fiat 500 e Opel Corsa-e al SUV Peugeot e-2008.

Stellantis si propone come rivale diretto di Tesla: “I nostri margini sono migliori”

Inoltre, l’azienda prevede di lanciare altre novità nei prossimi anni. Sono previste anche versioni elettriche di modelli iconici come la Fiat Panda o la Jeep Wrangler. Stellantis sta inoltre lavorando allo sviluppo di nuove piattaforme modulari specifiche per veicoli elettrici, che consentiranno di offrire maggiore autonomia, efficienza e prestazioni. Queste piattaforme si chiamano STLA Small, STLA Medium e STLA Large e saranno disponibili per tutti i brand del gruppo.

Secondo Tavares, Stellantis punta ad avere un ruolo da assoluta protagonista in Europa nel segmento delle auto elettriche dove già adesso il suo gruppo ha margini di redditività più elevati rispetto a Tesla. La situazione è destinata a migliorare ulteriormente con l’arrivo di auto elettriche a basso costo. Si comincerà in autunno con la nuova Citroen e-C3 e si proseguirà l’anno prossimo con la nuova Fiat Panda. Dunque l’azienda di Tavares sarà la prima a proporre in Europa auto elettriche a prezzi abbordabili anticipando Tesla e Volkswagen. Ma questo per Stellantis è solo l’inizio. Il gruppo dunque si propone come l’anti Tesla per eccellenza.