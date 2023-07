Stellantis: tra le auto prodotte a Melfi anche la nuova Lancia Gamma?

Nuova Lancia Gamma è una delle auto più attese tra quelle in arrivo nei prossimi anni per i marchi che fanno parte del gruppo Stellantis. Il suo debutto è stato ufficialmente confermato per il prossimo 2026. Oggi nell’incontro che Carlos Tavares, numero uno di Stellantis, ha tenuto a Roma con il ministro delle imprese e del made in Italia, Adolfo Urso, si è parlato anche del futuro dello stabilimento di Melfi.

Melfi dovrebbe essere la casa della nuova Lancia Gamma

Tavares ha detto che saranno ben 5 i nuovi modelli che saranno prodotti in questa fabbrica, di cui ben 4 di marche straniere e uno di un brand italiano. Secondo indiscrezioni che però devono ancora trovare conferma ufficiale sarà proprio la nuova Lancia Gamma la vettura italiana che verrà prodotta a Melfi. Ricordiamo che questa sarà l’ammiraglia della casa automobilistica piemontese. L’auto sorgerà su piattaforma STLA Medium e sarà solo elettrica. Inoltre avrà una lunghezza intorno ai 4,7 m. Per quanto riguarda il suo design non si tratterà di una classica berlina ma di una via di mezzo tra un crossover e una berlina.

La nuova Lancia Gamma dovrebbe avere molto in comune con la futura Opel Manta, altro modello che molto probabilmente sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Ovviamente nella nuova top di gamma di Lancia non mancheranno i riferimenti estetici alla concept car Lancia Pu+Ra che del resto rappresenta una sorta di manifesto di quelle che saranno le linee di design dei futuri modelli. Ricordiamo infatti che Lancia porterà sul mercato nei prossimi anni tre modelli. Si partirà nel 2024 con la nuova Ypsilon, a seguire la Gamma e poi la nuova Delta.