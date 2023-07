Lancia Ypsilon 2024: il suo design potrebbe stupire [RENDER]

Lancia Ypsilon 2024 è una delle novità più attese tra quelle che il gruppo Stellantis ha intenzione di presentare il prossimo anno. Il suo arrivo è previsto nel primo trimestre del 2024 ma non escludiamo qualche interessante anticipazione già entro la fine del 2023. Ovviamente c’è grande curisiotà di sapere come sarà qeusta vettura che darà ufficialmente il via al nuovo corso di Lancia sotto Stellantis con la casa piemontese che poi lancerà altri due modelli nel corso dei prossimi anni. Infatti vedremo la nuova Lancia Gamma nel 2026 e la nuova Lancia Delta nel 2028.

Ancora un’ipotesi su Lancia Ypsilon 2024

Tornando a Lancia Ypsilon 2024 oggi vi segnaliamo un nuovo render che prova ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente verrà rivelato. Si tratta dell’ipotesi del designer Kramer che sulla base dei recenti sviluppi e della concept rivelata nei mesi scorsi ha provato ad immaginare come sarà questo atteso modello che crescerà di dimensioni fino a circa a 4 m. Evidenti in questo render numerosi elementi estetici presi da Opel Corsa. Le due auto del resto condivideranno molte cose in comune, dai motori, alla base sino allo stesso sito produttivo di Figueruelas vicino Saragozza in Spagna.

Lancia Ypsilon 2024 è importante anche perchè potrebbe fornire importanti indizi su quelle che saranno e linee estetiche delle future auto di Lancia. Già comunque nei prossimi mesi dovrebbero arrivare interessanti novità in proposito. Vedremo dunque quali aggiornamenti emergeranno a proposito del modello che riporterà Lancia in Europa dopo diversi anni.