Stellantis: nuove nomine all’interno del team di design

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore nuove nomine all’interno del team dirigenziale esecutivo del reparto design, con effetto immediato. In particolare, Vince Galante è stato nominato vicepresidente exterior design di Jeep, riportando direttamente a Ralph Gilles – Chief Design Officer di Stellantis. Galante sarà responsabile di tutte le attività di progettazione degli esterni dei veicoli di Jeep e Wagoneer.

Da quando è entrato in azienda nel 2005, ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità ed è stato responsabile del design di interni ed esterni, UX, gestione ed esecuzione di vari prodotti e programmi, tra cui il sistema di infotainment Uconnect. Durante la sua carriera, ha trascorso 12 anni nello studio di design di Jeep, collaborando con Mark Allen – ex Head of Design della casa automobilistica americana.

Ryan Nagode ha contribuito alla creazione dei Ram 1500 Revolution e 1500 REV

Ryan Nagode è stato nominato vicepresidente interior design, riportando direttamente sempre a Gilles. In questa posizione, Nagode guiderà la direzione del design degli interni per i veicoli di Chrysler, Dodge, Jeep, Ram e Wagoneer, garantendo un linguaggio di design degli interni coerente e rappresentativo di ciascun marchio e del suo patrimonio.

Da quando è entrato a far parte dell’azienda nel 2003 come product designer, ha contribuito a creare numerosi veicoli di alto profilo, tra cui il concept Ram 1500 Revolution e il nuovo Ram 1500 REV completamente elettrico.

Proseguendo, Leandro Pinto è stato nominato vicepresidente responsabile globale della UX, riportando a Gilles. Pinto sarà responsabile dello sviluppo del design globale, del coordinamento e dell’allineamento dell’esperienza utente di Stellantis e della piattaforma Uconnect.

È entrato a far parte di Stellantis Sudamerica nel 2019, guidando il team di progettazione UX, per poi trasferirsi in Francia nel 2022 dove ha lavorato su programmi regionali e globali.