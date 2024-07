Stellantis Italia, attraverso il dipartimento Fleet & Tender, ha ottenuto un importante appalto della Consip per la fornitura di 6.110 veicoli alla Pubblica Amministrazione italiana. Questa gara comprendeva diversi lotti per varie tipologie di veicoli, tra cui citycar, SUV e veicoli commerciali, disponibili sia in versioni ibride che elettriche.

Dettagli della fornitura

La flotta aggiudicata include:

350 Fiat Panda ibride

1.800 Opel Corsa ibride e 1.200 elettriche

1.200 Peugeot 2008 ibride

1.260 Fiat 600 ibride

100 Peugeot 3008 elettriche

50 Citroën AMI elettriche

150 Fiat Doblò con motorizzazione tradizionale

Altri appalti recenti di Stellantis Italia

Oltre a questo contratto, Stellantis ha recentemente vinto altre gare Consip. Negli ultimi dodici mesi, ha iniziato la fornitura di 1.000 Jeep Avenger elettriche al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. All’inizio del 2023, ha aggiudicato un altro lotto per 2.160 veicoli elettrici, tra cui Peugeot 2008 e Fiat Doblò, sempre destinati ai Vigili del Fuoco, con le consegne attualmente in corso.

Collaborazioni con le Forze dell’Ordine

Nel contesto della collaborazione con le forze dell’ordine italiane, a fine 2023 sono state consegnate 850 Alfa Romeo Tonale alla Polizia di Stato per gli uffici di prevenzione generale e soccorso pubblico. Nella prima parte del 2023, un lotto di 400 Alfa Romeo Tonale è stato destinato all’Arma dei Carabinieri, con consegne che proseguiranno fino alla fine del 2024. Anche la Guardia di Finanza ha ordinato 570 unità del medesimo modello, con le prime consegne previste per il secondo semestre del 2024.

Impegno nella transizione energetica

Stellantis è fortemente impegnata nella transizione energetica, con una strategia che coinvolge tutte le divisioni del gruppo. Questo si traduce in un’offerta di prodotti innovativi, con modelli elettrici ed elettrificati che rispondono alle esigenze del mercato. L’azienda sta evolvendo i propri servizi per anticipare le necessità della mobilità sostenibile e aggiornando costantemente le competenze della propria forza vendita per supportare la transizione verso l’energia pulita.

L’impegno di Stellantis si inserisce nel piano strategico “Dare Forward 2030“, che punta a rendere l’azienda un leader nella lotta contro il cambiamento climatico. L’obiettivo è raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2038, attraverso una continua innovazione e un forte impegno nella sostenibilità ambientale.