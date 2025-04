Stellantis chiede agli operai di Melfi di trasferirsi in Serbia

Trasferimenti temporanei, indennità giornaliere superiori a 100 euro, alloggio e vitto garantiti. Questa è la proposta che Stellantis ha avanzato ai suoi dipendenti italiani per fronteggiare la crisi produttiva nello stabilimento Kragujevac, in Serbia, dove la nuova Fiat Grande Panda fatica a raggiungere i volumi produttivi previsti.

Dopo Modena tocca a Melfi

Il gruppo automobilistico ha avviato l’iniziativa inviando lettere ai lavoratori in cassa integrazione della Maserati di Modena, estendendo poi l’invito anche agli operai di altri stabilimenti italiani, tra cui quello di Melfi. L’adesione è volontaria e prevede rientri in Italia ogni 45 giorni, offrendo ai lavoratori un’opportunità di impiego temporaneo in un contesto internazionale.

Melfi, infatti, sta vivendo una fase critica a causa della transizione verso la piattaforma Stla Medium, progettata per la produzione di veicoli elettrici e ibridi. Questo cambiamento ha avuto un impatto significativo sulla produzione, che nel primo trimestre del 2025 ha registrato un calo del 64,6%. Con soli 8.890 veicoli assemblati rispetto ai 25.100 dello stesso periodo dell’anno precedente, lo stabilimento lucano, che conta circa 5.000 dipendenti, produce attualmente Jeep Compass, Jeep Renegade e le prime DS 8 elettriche.

Serve personale sulla linea della Grande Panda

Questa situazione ha spinto Stellantis a considerare il trasferimento temporaneo dei lavoratori italiani come una soluzione strategica per supportare la produzione nello stabilimento serbo, di cui il gruppo detiene una quota del 67% in partnership con il governo locale. Lo stabilimento di Kragujevac, nonostante un elevato numero di ordini per la nuova Fiat Grande Panda, sia in versione elettrica che ibrida, sta infatti affrontando gravi difficoltà produttive.

Attualmente, la produzione giornaliera si attesta tra le 80 e le 100 unità, ben lontana dalle 500 previste. Tra le principali problematiche si segnalano la carenza di componenti essenziali, come i cambi eDct utilizzati nei modelli ibridi, e la mancanza di manodopera qualificata. Jean-Philippe Imparato, responsabile europeo di Stellantis, ha dichiarato che nel marzo 2025 sono state prodotte 20.000 auto ibride in meno rispetto agli obiettivi fissati, proprio a causa della scarsità di questi componenti.

La B-SUV ha iniziato bene il suo corso

Il sito serbo opera attualmente con circa 1.000 operai, pari alla metà del personale necessario. Per colmare questo divario, oltre a campagne di reclutamento locali, l’azienda ha deciso di puntare sui lavoratori italiani già formati, considerati essenziali per il raggiungimento degli obiettivi produttivi. Questa strategia mira a salvare uno dei modelli più importanti per il gruppo nel segmento delle city car, cercando al contempo di bilanciare le difficoltà occupazionali presenti in alcuni stabilimenti italiani.

La nuova Fiat Grande Panda, che rappresenta un elemento chiave nella strategia di Stellantis, è al centro di una sfida cruciale per il gruppo. Con il passaggio alla mobilità elettrica e la necessità di adattarsi a una domanda sempre più esigente, la gestione della produzione auto nei vari stabilimenti diventa un elemento determinante per il successo futuro. Il caso di Kragujevac evidenzia quanto sia complesso garantire una produzione efficiente in un contesto di transizione tecnologica e difficoltà logistiche.

In definitiva, il trasferimento temporaneo dei lavoratori italiani potrebbe rappresentare una soluzione win-win: da un lato, supportare lo stabilimento serbo nel superare le attuali criticità, dall’altro, offrire ai dipendenti italiani un’opportunità lavorativa in un momento di incertezza occupazionale. Resta da vedere se questa strategia sarà sufficiente a rilanciare la produzione della Fiat Grande Panda e a consolidare la posizione di Stellantis nel mercato globale delle city car.