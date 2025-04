Il connubio tra eccellenza automobilistica e design d’arredo di alta gamma prende forma nella rivoluzionaria Fiat Grande Panda Kartell, un concept car che debutta al Salone del Mobile 2025. Questo progetto rappresenta un audace passo avanti nell’unione tra due pilastri della creatività italiana: il Centro Stile FIAT e il marchio di design Kartell. L’obiettivo? Ridefinire i confini dell’innovazione estetica e funzionale.

Sostenibilità e design: un binomio imprescindibile

Alla base di questo concept vi è un forte impegno verso il design sostenibile. La Fiat Grande Panda Kartell utilizza materiali innovativi come il Policarbonato 2.0, un polimero derivato da fonti rinnovabili che coniuga trasparenza, leggerezza e durabilità. Gli interni, invece, sono rivestiti in tessuto ecologico Pop mélange canvas, prodotto attraverso un processo di riciclo “tex to tex” che trasforma scarti tessili in filati di poliestere riciclati al 100%.

La carrozzeria si presenta in un vibrante rosso acceso, che si sposa armoniosamente con gli interni Tasmania Blue. Questa combinazione cromatica distintiva è ulteriormente arricchita da dettagli personalizzati, come il logo “Love” di Kartell e il monogramma “kk” termo-goffrato. Un tocco di classe è dato da un easter egg che richiama l’iconica lampada Kartell, simbolo di eleganza e funzionalità.

Un sodalizio con radici profonde

La collaborazione tra FIAT e Kartell non è una novità. Già negli anni ’50, Kartell produceva accessori per la Fiat 500, e nel 2020 le due aziende hanno dato vita alla Fiat 500e Kartell. Questo nuovo concept rappresenta l’apice di una sinergia creativa che ha attraversato decenni, spingendosi verso nuove frontiere dell’innovazione.

Olivier Francois, CEO di FIAT, ha sottolineato come questa partnership sia un esempio di come l’innovazione possa abbattere le barriere tra settori differenti. Claudio Luti, Presidente di Kartell, ha invece evidenziato l’importanza di coniugare estetica ed emozione in un’ottica di sostenibilità e progresso.

Un’esperienza immersiva a Milano

Il concept sarà presentato in un’installazione esclusiva al Salone del Mobile 2025, in programma dall’8 al 13 aprile a Milano. Lo spazio espositivo, curato dal rinomato designer Ferruccio Laviani, offrirà un’esperienza multisensoriale che include prodotti di catalogo, prototipi e reinterpretazioni dei classici Kartell.

Più di un semplice esercizio di stile, la Fiat Grande Panda Kartell segna il ritorno di FIAT nel segmento B con un approccio che combina tecnologia avanzata, raffinatezza estetica e rispetto per l’ambiente. Questo progetto celebra l’eccellenza italiana, confermando il ruolo di leader del design e dell’innovazione su scala internazionale.