Un bonus fino a 4.000 euro per auto ecologiche, 23,2 milioni di investimento regionale, Fiat Panda ibrida a soli 7.950 euro e offerte speciali sulla gamma elettrica italiana: la Lombardia si prepara a rivoluzionare la mobilità sostenibile con un piano di incentivi Lombardia senza precedenti, destinato ai residenti che vogliono dire addio ai veicoli inquinanti.

Il piano di ecobonus

La Regione ha stanziato risorse significative per accelerare la transizione ecologica nei trasporti. A partire dal 3 aprile 2025, i cittadini lombardi potranno accedere a contributi sostanziosi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, con particolare attenzione ai modelli elettrici, ibridi e a idrogeno. Il programma prevede vantaggi economici particolarmente interessanti per chi decide di rottamare mezzi inquinanti. Chi abbandona auto a benzina fino a Euro 2 o diesel fino a Euro 5 potrà beneficiare di incentivi maggiorati, contribuendo così al rinnovamento dell’intero parco circolante regionale.

Particolarmente allettante è l’offerta sulla Fiat Panda ibrida, disponibile a partire da 7.950 euro grazie alla combinazione tra contributo regionale e bonus aggiuntivo di 2.750 euro previsto dalla casa automobilistica italiana. Anche la nuova Grande Panda, sia nella versione ibrida che elettrica, è inclusa nell’iniziativa con un incentivo di 2.000 euro.

Non solo Panda: l’intera gamma elettrificata Fiat rientra nel programma. La 500e, la 600e, l’E-Doblò e l’Abarth 500e possono beneficiare di un bonus regionale fino a 3.500 euro. Per gli amanti della micromobilità urbana, anche la Fiat Topolino è accessibile a condizioni vantaggiose: 4.494 euro con rottamazione di un’auto o 6.002 euro rottamando un ciclomotore o motoveicolo di categoria L fino a Euro 2.

Un’iniziativa sostenibile

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per contribuire alla mobilità sostenibile senza rinunciare alla mobilità personale. I cittadini interessati devono però affrettarsi: l’offerta è valida solo per contratti stipulati entro il 24 aprile 2025, salvo esaurimento dei fondi disponibili.

Questa sinergia tra istituzioni regionali e case automobilistiche dimostra come la transizione verso una mobilità più pulita possa diventare accessibile a un numero sempre maggiore di persone, combinando vantaggi ambientali ed economici in un’unica soluzione. Non perdere l’occasione di essere parte di questo cambiamento e approfitta degli incentivi Lombardia per acquistare le migliori auto elettriche 2025.