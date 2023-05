Stellantis, Carlos Tavares: ‘Consideriamo ogni strumento tecnologico per combattere il riscaldamento globale’

Stellantis ha deciso di compiere un ulteriore passo in avanti nello sviluppo della mobilità a idrogeno a zero emissioni con l’acquisizione di una quota di partecipazione in Symbio – leader nel settore della mobilità a idrogeno – pari al 33,3%. Gli altri due azionisti sono Faurecia e Michelin, che detengono ciascuna il 33,3%.

Questo annuncio rappresenta un passo molto importante nella decarbonizzazione del settore della mobilità e dimostra l’eccellenza tecnologica di Symbio nel campo delle innovazioni relative alle celle a combustibile a idrogeno.

Durante questo annuncio è intervenuto anche Carlos Tavares, CEO di Stellantis, che ha commentato l’importante ingresso del gruppo automobilistico italo-francese tra gli azionisti.

“L’acquisizione di una partecipazione paritaria in Symbio rafforzerà la nostra posizione di leadership nei veicoli a idrogeno, a supporto della nostra produzione di furgoni a celle a combustibile in Francia, e rappresenta un perfetto complemento alla nostra crescente offerta di veicoli elettrici a batteria. In un momento in cui procediamo con il nostro piano strategico Dare Forward 2030 e siamo impegnati ad azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038, stiamo considerando ogni strumento tecnologico a nostra disposizione per combattere il riscaldamento globale. Le celle a combustibile a idrogeno sono essenziali e Symbio diventerà un attore di rilievo nella battaglia per proteggere le generazioni future”, ha detto Tavares.

Symbio sta attuando il suo progetto HyMotive

Symbio ha in programma di produrre 50.000 celle a combustibile all’anno entro il 2025 all’interno della sua gigafactory di Saint-Fons (Francia), che sarà operativa a partire dalla seconda metà di quest’anno. Tutto questo fa parte del progetto HyMotive, volto a dare slancio alla propria industrializzazione e allo sviluppo di innovazioni dirompenti.