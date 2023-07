Stellantis, Carlos Tavares: ‘Abbiamo a cuore i nostri dipendenti italiani e l’economia del Paese’

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares ha ribadito il forte impegno dell’azienda nei confronti dell’Italia, una delle tre radici del gruppo insieme a Francia e Stati Uniti. Questo impegno si manifesta attraverso continui investimenti volti a creare un futuro sostenibile, beneficiando dell’impegno di tutti gli stakeholder italiani.

Il colosso europeo ritiene che il dialogo continuo e proficuo con tutti gli stakeholder sia fondamentale per costruire un progetto globale per l’Italia. Questo progetto deve tener conto di diversi fattori, tra cui le previsioni di mercato, l’accessibilità economica delle auto per i clienti italiani, l’impatto di normative come l’Euro 7 sulla Fiat Panda, gli incentivi per mantenere la competitività italiana come il costo dell’approvvigionamento energetico e il costo di trasformazione.

“Stellantis è totalmente in linea con gli articoli 1 e 41 della Costituzione italiana che riconoscono il valore del lavoro e delle libere iniziative imprenditoriali. Le prestazioni e la sostenibilità dell’efficienza delle nostre attività italiane innescano la sostenibilità di Stellantis nell’interesse dei nostri dipendenti italiani e dell’economia del Paese. Sulla base del miglioramento permanente dell’impronta industriale di Stellantis, è nostra chiara intenzione localizzare un maggior numero di modelli in stabilimenti italiani, a partire da Melfi. Sono fiducioso che, insieme ad Adolfo Urso, creeremo le condizioni per invertire innanzitutto la tendenza al calo dei volumi di produzione nei due anni a venire e poi costruire insieme la roadmap per produrre un milione di veicoli in Italia. Per raggiungere questa ambizione comune, dobbiamo creare uno spirito di squadra vincente per sostenere la transizione energetica e mantenere la libertà di circolazione dei cittadini italiani, coinvolgendo tutti gli stakeholder italiani e concentrando le energie sulle soluzioni e non sui dogmi. L’impatto della normativa euro7 sulla Panda deve essere affrontato e il supporto alle vendite di BEV deve essere considerato per sostenere l’attività dei nostri siti produttivi italiani. Il mercato sta guidando l’attività produttiva e sono certo che Adolfo Urso darà un contributo decisivo al successo dell’industria automobilistica italiana nella competizione globale, affrontando nuovi attori come i cinesi”, ha detto Tavares.

L’Italia sta sfruttando i 14 brand di Stellantis per crescere

L’Italia sta beneficiando delle dimensioni di Stellantis e del suo portafoglio di 14 marchi iconici, tra cui Fiat, Maserati, Alfa Romeo e Lancia. L’azienda ha l’intenzione di investire e costruire nel Bel Paese un numero ancora maggiore di modelli per brand stranieri che contribuiranno positivamente alla bilancia commerciale italiana.

Un esempio concreto di questo impegno è lo stabilimento di Melfi, dove Carlos Tavares ha annunciato l’intenzione di produrre un quinto modello oltre ai quattro già annunciati, previo miglioramento delle prestazioni. Questi saranno veicolo di fascia premium e di alto valore per marchi stranieri, più uno italiano sulla nuovissima piattaforma STLA-M.

Il sito industriale di Melfi beneficia di investimenti a tripla cifra per sostenere il progetto di trasformazione “Melfi fits for five”. Questo progetto, che richiede il supporto di tutti gli stakeholder, garantirà la sostenibilità del sito e la possibile allocazione di un quinto modello sulla linea di produzione, contribuendo ancora di più al made in Italy e alle esportazioni.

L’azienda ha l’ambizione di produrre un milione di veicoli in Italia, un obiettivo che richiede uno spirito di squadra vincente per sostenere la transizione energetica e mantenere la libertà di circolazione dei cittadini italiani.