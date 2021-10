SPI Energy: un nuovo pick-up elettrico americano

SPI Energy ha annunciato l’intenzione di introdurre sul mercato nordamericano un pick-up completamente elettrico. Con l’industria automobilistica che corre verso un futuro a zero emissioni, molte case automobilistiche e startup stanno cercando di costruire pick-up elettrici e in questo caso il nuovo marchio statunitense lo produrrà con l’aiuto delle sue sussidiarie EdisonFuture e Phoenix Motor e sarà soprannominato EF1-T.

Tre versioni: Standard, Premium e Super

EdisonFuture afferma che l’EF1-T è stato creato in collaborazione con Icona Design Group e altri “partner di case automobilistiche leader” e sarà offerto in tre versioni: Standard, Premium e Super. L’EF1-T Standard avrà un singolo motore elettrico e raggiungerà i 60 mph (96 km/h) in 6,5 secondi mentre il Premium avrà un doppio motore e raggiungerà i 60 mph in 4,5 secondi. La versione Super sarà offerta con una configurazione a tre motori e raggiungerà i 60 mph in circa 3,9 secondi.

Non sono state annunciate specifiche tecniche sul pacco batterie del veicolo, ma la società ha rivelato che il pick-up è dotato di celle solari sul tetto e ha un pannello solare integrato che può essere estratto per coprire l’intero cassone.

Design. Prevista anche una versione con cabina

Dal punto di vista estetico, l’EF1-T è dotato di grandi fari a LED, pedane laterali elettriche a scomparsa e utilizza telecamere al posto dei tradizionali specchietti retrovisori. Non sono state rilasciate dimensioni ma potrebbe avere proporzioni simili al Tesla Cybertruck.

I rendering rilasciati degli interni mostrano un grande schermo di infotainment da 17,5 pollici, un gruppo di indicatori digitali, un display head-up e cassette degli attrezzi integrate nelle porte.

Oltre all‘EF1-T, l’azienda sta progettando un furgone completamente elettrico basato sulla stessa piattaforma e soprannominato EF1-V.

Xiaofeng Peng, presidente e amministratore delegato di SPI Energy, ha dichiarato: