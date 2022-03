Spagna: ritrovata una collezione di pregiate auto in abbandono

Probabilmente è il sogno di ogni appassionato di automobili ritrovare vetture abbandonate in qualche angolo nascosto e sotto numerosi strati di polvere, accumulati nel corso di anni o addirittura decenni. Esistono inoltre dei veri e propri “cacciatori” di auto abbandonate che vanno alla ricerca di “tesori nascosti”, spesso celati in granai o box sparsi nelle zone più remote, o addirittura in concessionarie abbandonate.

Un tesoro nascosto

Quest’ultimo caso riguarda il team del canale Youtube M539 Restorations che si è imbattuto in una concessionaria abbandonata situata a Tarragona, in Spagna, dove ha scoperto una incredibile collezione di vetture, caratterizzata dalla presenza di modelli marchiati Alfa Romeo, BMW, Lancia, Citroen, NSU, Jeep, contenente alcuni pezzi di valore molto elevato.

Bmw V12 e M5

Secondo quanto ricostruito da “M539 Restorations”, il proprietario dell’azienda e noto collezionista locale, aveva conservato la sua collezione di vetture nel capannone adiacente alla rivendita di vetture. Una volta chiusa l’attività, le auto sono rimaste a loro posto per decenni. Nel video postato in rete è possibile apprezzare una serie di veicoli piuttosto rari e di pregio, tra cui alcune poderose Bmw con motore V12, tra cui una 850i e una 750i (E32).

Tra i modelli della Casa dell’Elica spicca anche la prima Bmw M5 della storia, ovvero quella appartenente alla serie E28 ed equipaggiata con motore sei cilindri da 286 CV on grado di offrire prestazioni da sportiva di razza per quell’epoca: si parla di uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in 6,5 secondi e una velocità massima di 245 km/h.

Gli altri pezzi della collezione

Tra gli altri modelli presenti nella collezione spiccano vetture marchiate Alfa Romeo, tra cui una Alfetta e una GTV6, purtroppo rinvenute in pessime condizioni, ma in ogni caso ripristinabili nelle condizioni originali con tanto lavoro e ovviamente passione.