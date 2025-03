Controlli serrati sull’autostrada A22: blitz della polizia stradale portano a risultati significativi. Otto patenti ritirate, auto sovraffollate e un preoccupante mancato rispetto delle norme di sicurezza. L’operazione evidenzia quanto la sicurezza stradale sia ancora troppo spesso ignorata dagli automobilisti.

Il caso più grave ha visto un conducente straniero viaggiare con otto passeggeri, tra cui un bambino di meno di tre anni tenuto in braccio, a bordo di un’auto omologata per cinque persone. Questo comportamento ha portato a pesanti sanzioni e ha messo in luce il problema della protezione dei minori durante i viaggi in auto.

Cinture di sicurezza: un obbligo troppo spesso ignorato

Nell’ambito della campagna europea “Seatbelt”, gli agenti hanno rilevato una situazione allarmante: quasi tutti i passeggeri dei veicoli fermati non indossavano le cinture di sicurezza. Solo due persone erano in regola, mentre gli altri sono stati multati con sanzioni che vanno da 83 a 332 euro, oltre alla decurtazione di cinque punti dalla patente.

Le statistiche dimostrano che l’uso corretto dei dispositivi di sicurezza riduce drasticamente il rischio di lesioni gravi o mortali in caso di incidente. Particolarmente importante è l’uso dei seggiolini adeguati per i bambini, scelti in base al peso e all’età del minore.

Il quadro completo delle violazioni auto

I controlli hanno fatto emergere numerose altre infrazioni al Codice della strada. Tre conducenti sono stati sorpresi a usare il cellulare durante la guida, un comportamento che aumenta notevolmente il rischio di distrazione. Altri tre autisti di mezzi pesanti hanno effettuato sorpassi vietati, manovre particolarmente pericolose in autostrada.

Un dato preoccupante riguarda i veicoli sprovvisti di assicurazione: ben tre mezzi circolavano senza la copertura obbligatoria, esponendo gli altri utenti della strada a gravi conseguenze in caso di incidente.

Questi controlli confermano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza stradale, ma sottolineano anche la necessità di aumentare la consapevolezza degli automobilisti sull’importanza del rispetto delle norme.