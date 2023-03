smart EQ fortwo, quale futuro?

Uno dei modelli più venduti dagli anni ’90 ad oggi sta per concludere la sua avventura, ma siccome nei giorni scorsi sono state dette e scritte informazioni errate in merito, la Casa ha deciso di prendere posizione attraverso un piccolo ma chiaro comunicato che vi riportiamo fedelmente.

Il comunicato di smart

“Buongiorno, a seguito della diffusione di notizie imprecise e prive di fondamento sul futuro della smart EQ fortwo, desideriamo precisare quanto segue:

– la produzione della smart fortwo EQ nelle versioni coupé e cabrio terminerà nella metà del 2024;

– di conseguenza, la smart EQ fortwo sarà ancora ordinabile presso tutti gli smart center italiani ben oltre la data di aprile 2023, così come erroneamente indicato da alcune fonti;

– la deadline per l’accettazione degli ordini dipenderà dalla disponibilità di prodotto allocata dai singoli paesi;

– in particolare, in Italia, è stata appena lanciata la nuova smart EQ fortwo racingred, la prima di una selezione di esclusive ‘special edition’ che saranno presentate quest’anno, per festeggiare i 25 anni di smart.”

Ecco l’ultima arrivata

Pochi giorni fa è stata presentata una nuova serie speciale della smart fortwo, la Racingred. Prodotta in solo 250 esemplari e caratterizzata da un colore inedito (si chiama carmine red matt) per la carrozzeria, ha una dotazione di serie particolarmente ricca, che comprende il pacchetto Exclusive, il winter package, la consolle in carbon look, la telecamera con sensori di parcheggio, i cerchi in lega da 16′ pollici e per 200 dei 250 esemplari disponibili, il caricatore di bordo da 22 kW. I prezzi di acquisto di questa edizione speciale partono da 30.195 euro per la versione con caricatore da 4,6 kW e arrivano fino a 30.695 euro per il modello con caricatore da 22 kW. Una delle proposte di acquisto fatte da smart prevedono la scelta del noleggio a lungo termine senza anticipo e 36 rate mensili da 355 euro al mese. Questa proposta comprende l’installazione della Wallbox, l’assicurazione RCA, Incendio e Furto e Kasko, la tutela legale, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione amministrativa, l’assistenza stradale ed Ecobonus.