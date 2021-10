Smart Concept #1, SUV compatto da 326 CV

Dopo la prima presentazione tenutasi al Salone di Monaco, la Smart Concept #1 è sbarcata in Italia per una anteprima nazionale in attesa della versione di serie che entrerà in produzione nel corso dell’estate 2022, per poi arrivare sul mercato alla fine del medesimo anno.

Nuove modalità di vendita

Il primo SUV targato Smart verrà distribuito nel nostro paese con nuove modalità, spiegate alla stampa direttamente da Lucio Tropea, nuovo CEO di Smart Italia:

Creeremo spazi dedicati all’interno di un gruppo di concessionarie Mercedes attualmente in fase di selezione, dove effettueremo la vendita diretta, riconoscendo al concessionario una commissione, in cambio dell’investimento per il nuovo layout e dell’impiego di un venditore-agente. Così il dealer non ha costi, poiché non deve comprare le macchine da noi, immobilizzando capitale, e addossandosi degli stock.

Tropea ha inoltre spiegato che fisicamente i dealer avranno soltanto un paio di esemplari da vetrina, direttamente forniti dalla Casa madre, mentre per la configurazione e l’acquisto vero e proprio della vettura, il cliente procederà esclusivamente online. Una volta terminato il processo di acquisto, la vettura verrà consegnata direttamente a casa dal centro di stoccaggio nazionale del marchio, garantendo così tempi di consegna nell’ordine di 5 giorni lavorativi.

Fino a 326 CV e 430 km di autonomia

La prima Smart in formato SUV sarà prodotta in Cina e avrà ambizioni da vettura premium e di conseguenza anche il suo prezzo di listino – non ancora comunicato – sarà adeguato. Quello che è certo è che la vettura verrà proposta in più varianti: la prima equipaggiata con singolo propulsore elettrico da 204 CV, scaricati sulla trazione posteriore, mentre la batteria avrà una capacità “media” non ancora comunicata.

Al top di gamma si piazzerà invece una versione con doppio motore in grado di sviluppare complessivamente ben 326 CV. Grazie alla presenza di una batteria dalla grande capacità in grado di garantire un’autonomia da 410 km. La gamma verrà infine completata da una terza versione dotata di motore singolo e con un’autonomia di 430 km.

Niente esagerazioni da show car

La versione di serie della Smart Concept #1 abbandonerà le estrose portiere ad apertura ad armadio per abbracciare una soluzione convenzionale, inoltre non troveremo i sedili singoli posteriori, ma un divano scorrevole che permetterà di aumentare l’abitabilità o il vano bagagli, a seconda delle esigenze del momento. Le dimensioni della vettura dovrebbero rimanere invariate: lunghezza pari a 4,29 metri e passo da 2,75 metri che permetterà di ospitare comodamente cinque adulti.

Abitacolo versatile e tecnologico

La plancia sarà caratterizzata dalla presenza di una console centrale che si estenderà fino al pavimento e vanterà la presenza di alcuni vani portaoggetti, mentre al centro della plancia troveremo il classico display da 12,8 pollici che permetterà di gestire un sistema di infotainment di ultima generazione dotato di con assistente virtuale, in grado di apprendere le abitudini e le esigenze del guidatore.

La Smart Fortwo continuerà ad essere venduta in Italia fino al tutto il 2023, mentre successivamente dovrebbe essere sostituita da una degna erede sviluppata da una inedita piattaforma. Il pianale della crossover verrà invece utilizzato per dar vita anche a nuovi modelli targati Smart.