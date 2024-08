Smart #5, il terzo modello della gamma EV pronto al debutto

Smart amplia la sua gamma di prodotti con un terzo modello, dopo smart #1 e smart #3. Con la nuovissima #5, il marchio dà seguito alla smart Concept #5, presentata nell’aprile di quest’anno. Come SUV multifunzionale di medie dimensioni, la smart #5 aprirà un nuovo segmento per il marchio, rivolgendosi a nuovi clienti con uno stile di vita attivo. L’anteprima mondiale avrà luogo a Brisbane, in Australia, il 28 agosto e il veicolo sarà disponibile in Europa a partire dal 2025.

Dirk Adelmann, CEO della divisione Europe GmbH, ha detto: “Con la #5 abbiamo creato il nostro veicolo più spazioso e versatile fino ad oggi. La #5 rappresenta una grande espansione del nostro portafoglio esistente e renderà il marchio smart una scelta interessante per un numero sempre maggiore di clienti in Europa.”

Smart accresce la famiglia

Smart prosegue con decisione la sua offensiva di prodotto. Nell’aprile di quest’anno, la smart Concept #5 ha fornito un’anteprima promettente di un veicolo multiuso al Salone Internazionale dell’Automobile di Pechino. Ora, i primi schizzi della #5 rivelano che la versione di produzione si baserà coerentemente sulle idee della concept car. Progettata da Mercedes-Benz Design, la vettura aderirà alla filosofia di design “love, pure, unexpected“, combinando l’estetica smart non convenzionale con una robusta funzionalità.

Il design esterno del veicolo è caratterizzato da una silhouette squadrata e verticale, da una linea del tetto distintiva e da elementi esterni inaspettati. Con una grande quantità di spazio e un comfort di alto livello, la #5 è stata progettata per portare i suoi utenti al di fuori della città, riflettendo la crescente domanda dei clienti che conducono uno stile di vita attivo e flessibile.

Test approfonditi in condizioni estreme

Negli ultimi mesi, la #5 ha già dimostrato le sue straordinarie capacità all’aria aperta in rigorosi test offroad con clima invernale. In particolare, le prestazioni del propulsore elettrico e la capacità di ricarica delle batterie sono state testate con successo in condizioni di freddo estremo. Anche la dinamica di guida, insieme ai sistemi di assistenza e sicurezza, è stata ampiamente valutata in ambienti off-road impegnativi. Questi test sottolineano l’impegno di smart nel fornire ai clienti i migliori prodotti possibili e la massima qualità. In vista dell’ingresso nel mercato europeo, il veicolo sarà sottoposto a un ulteriore programma di test estremamente completo in Europa. Il lancio sul mercato europeo è previsto per il 2025.