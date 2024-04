Smart Concept #5: il futuro dei SUV elettrici si amplia

Il futuro della mobilità elettrica si arricchisce con l’espansione della gamma smart, che nei prossimi anni vedrà l’introduzione del nuovo SUV medio, la concept smart #5. Presentato in anteprima al Salone di Pechino 2024, questo modello rappresenta un passo significativo per la Casa tedesca, consolidando la sua presenza nel segmento dei veicoli elettrici.

smart concept #5, il più grande realizzato dal brand

La smart #5 si distingue per il suo design esterno robusto e squadrate, che prelude a una versione definitiva prevista per la seconda metà del 2024, anche sul mercato italiano. Questo modello, il più grande mai realizzato da smart, offre non solo una estetica accattivante ma anche prestazioni eccezionali, grazie alla presenza di un pacco batterie da almeno 100 kWh. Questa soluzione energetica, supportata da un’architettura elettrica a 800 volt, garantirà una percorrenza di oltre 550 km con una singola ricarica.

C’è l’intelligenza artificiale

Nonostante i dettagli precisi sulle dimensioni del veicolo non siano stati completamente rivelati, è evidente che l’aumento dell’interasse permetterà di accomodare la batteria di maggior capacità, migliorando anche lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori. L’innovazione non si ferma all’esterno, ma si estende agli interni dove la smart #5 introduce un nuovo sistema di infotainment dotato di Intelligenza Artificiale. Questo sistema include due schermi OLED posizionati strategicamente per il conducente e il passeggero anteriore, alimentati da un processore AMD V2000 di alta gamma.

Inoltre, la concept #5 ha mostrato sedili dotati di un airbag innovativo e rivestiti in materiali ecologici, una caratteristica che sottolinea l’impegno di smart verso la sostenibilità. Anche il tetto in vetro a X, sebbene non sia confermato per la versione di serie, rappresenta un ulteriore elemento di design distintivo.

Non solo per la città

L’attenzione di smart alla qualità e all’innovazione è evidente anche nella serie di accessori dedicati alla vita lontana dall’asfalto, svelati insieme al veicolo. Questi accessori rispecchiano la volontà della Casa di adattare i suoi modelli alle esigenze dei consumatori moderni, che cercano un veicolo versatile, capace di affrontare sia la città che il fuoristrada.

In attesa di ulteriori dettagli sul lancio ufficiale, la smart #5 si configura già come un punto di riferimento nel panorama dei SUV elettrici, promettendo di ridefinire gli standard del settore con le sue tecnologie avanzate e un design pensato per il futuro.