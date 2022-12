Smarrimento o furto patente: denuncia, richiesta duplicato, come si fa

Cosa si deve fare se si smarrisce la patente, o se il documento – indispensabile per guidare – viene rubato? L’iter burocratico necessario per tornare in possesso della patente è complicato? E quanto costa riavere indietro la patente smarrita o rubata?

In questa guida analizziamo l’intera procedura da seguire se ci si accorge di avere perduto la patente, o questa è stata sottratta illegalmente: cosa fare, a chi rivolgersi, quali documenti presentare, e quanto costa.

Patente smarrita: cosa fare

In caso di smarrimento della patente, bisogna seguire alcune semplici procedure, necessarie per ottenere un nuovo documento. Si tratta di un iter che permette al possessore, che abbia comunicato di avere smarrito la patente, di mettersi nuovamente alla guida in attesa che gli arrivi il duplicato.

Di seguito il dettaglio della procedura relativa allo smarrimento della patente.

Denuncia di smarrimento della patente

Appena ci si accorge che la propria patente di guida è andata smarrita, è fondamentale recarsi presso una caserma dei Carabinieri per formalizzare una denuncia di smarrimento.

Questo atto va effettuato entro 48 ore dal momento in cui ci si è accorti di avere perduto la patente. Per la regolare denuncia bisogna avere con se:

Un documento d’identità in corso di validità;

Due fotografie formato tessera, necessarie per chiedere il duplicato, in una fase successiva.

Permesso provvisorio di guida: quanti giorni dura

Quando la denuncia di smarrimento ai Carabinieri è stata completata, viene rilasciato al titolare un permesso provvisorio di guida. Questo documento, che riporta tutti i dati personali, vale 90 giorni, e permette di guidare i veicoli che corrispondono alla categoria di patente andata smarrita, in attesa di ricevere il duplicato.

Come chiedere il duplicato della patente

Effettuata la denuncia di smarrimento e ottenuto il permesso provvisorio, l’organo accertatore che ha raccolto la denuncia verifica se la patente smarrita è duplicabile, attraverso un controllo nel database dell’Archivio Informatico Nazionale.

Il duplicato può essere richiesto:

Dal titolare, che deve presentare un documento di identità valido al momento della denuncia;

Da una persona delegata dal titolare, con documento d’identità e comunicazione di delega in carta semplice;

Da un’autoscuola oppure un’agenzia di pratiche automobilistiche, anche qui con la presentazione dei documenti richiesti.

Se la patente smarrita è duplicabile, i tempi di arrivo del nuovo documento sono di solito entro 45 giorni.

Se la patente non è duplicabile, perché mancano nell’archivio alcuni dati fondamentali come ad esempio il numero o la scadenza, è necessario presentare domanda in Motorizzazione civile (Dipartimento dei Trasporti Terrestri) presentando denuncia di smarrimento, compilare il modello TT 2112, allegare il proprio documento d’identità valido, le due fototessere e la ricevuta di avvenuto versamento di 10,20 euro sul c/c n. 9001.

Denunciare online lo smarrimento della patente

Se non è possibile recarsi entro 48 ore presso i Carabinieri per denunciare di avere smarrito la patente, si può utilizzare un servizio online gratuito consultabile all’indirizzo https://extranet.carabinieri.it/DenunciaWeb/ .

Questa modalità richiede l’inserimento dei dati personali, del codice fiscale, degli estremi di residenza e del proprio indirizzo mail. Completato il form, si stampa la denuncia autocertificata.

Importante: la denuncia online di smarrimento patente non sostituisce la relativa comunicazione fatta di persona ai Carabinieri, che va in ogni caso effettuata come completamento della procedura. Si tratta, in effetti, di una modalità che permette di rendere più rapida la raccolta dei dati che servono ad ottenere il permesso provvisorio di guida (che dura 90 giorni) e poi il duplicato. Se, dopo avere ricevuto la nuova patente o anche soltanto nei giorni successivi alla denuncia si ritrova il documento, c’è l’obbligo di legge di distruggerlo.

Duplicato della patente: quanto costa

Il costo da sostenere si aggira su 9 euro (cifra comprensiva di spese di spedizione), che saranno riscossi dal postino al momento di consegna del duplicato al domicilio del titolare. In caso di patente non duplicabile, occorre mettere in conto i 10,20 euro in più già pagati con il bollettino di conto corrente n. 9001 al momento della richiesta in Motorizzazione.

Furto patente di guida: cosa fare

Se la patente è stata rubata – sono casi tipici il furto del portafoglio oppure della borsa che conteneva i documenti -, le modalità da seguire per chiedere e ottenere il duplicato sono le stesse di quelle da effettuare per lo smarrimento. Anche i costi sono i medesimi.

È necessario presentare denuncia ai Carabinieri o in Polizia, avere con se un documento valido e due fototessera, compilare il modulo TT 2112, provvedere al pagamento dei bollettini (più le spese postali e le commissioni) e successivamente presentare richiesta di duplicato all’Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti.