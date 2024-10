Skoda Superb sfida la Porsche 911 Turbo S nella drag race | Video

Può una Skoda Superb battere una Porsche 911 Turbo S in una drag race? La risposta sarebbe un secco no, se ad entrare in scena non fosse un esemplare profondamente modificato dell’auto ceca, oltretutto agevolato nel compito da un step non proprio recentissimo della supercar di Stoccarda. In uno scenario del genere, infatti, le cose potrebbero cambiare.

Per verificarlo, quelli di carwow hanno organizzato uno dei loro confronti sul campo. A sfidarsi in accelerazione, sui circa 400 metri con partenza da fermo, sono due auto completamente diverse, come emerge già dal look. Da un lato abbiamo una Porsche 911 Turbo S, serie 996. In questa veste, la sportiva di Stoccarda gode della spinta di un motore flat-six biturbo da 3.6 litri di cilindrata, che produce 450 CV di potenza massima e 620 Nm di coppia, su un peso di 1.630 kg. L’energia viene trasmessa a tutte e quattro le ruote, tramite un cambio a 5 marce. Questa vettura è in configurazione strettamente di serie.

Non è standard, invece, l’altra protagonista della drag race: una Skoda Superb 2.0 TSi 4×4 DSG pompata per la missione prestazionale. In condizioni ordinarie la berlina ceca sarebbe spinta da un 2 litri turbo a 4 cilindri, con 280 CV di potenza e 350 Nm di coppia. Tuttavia, l’esemplare oggetto del confronto è stato sottoposto a un corposo tuning, in virtù del quale eroga 477 CV e 661 Nm, su un peso di 1.670 kg. L’energia propulsiva viene trasmessa a tutte e quattro le ruote tramite un cambio a doppia frizione a 7 velocità. Come avrete notato, la Skoda ha più potenza della Porsche, ma è leggermente più pesante! Riuscirà a battere la supercar tedesca nella sfida sul quarto di miglio? Avete un solo modo per scoprirlo: cliccare il tasto play sul video.

Foto | Screen shot da video carwow