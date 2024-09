BMW M4 CSL vs XM, con tuning Manhart: guarda la drag race

Le drag race sono un tema che appassiona diverse persone in questo periodo storico, anche se la loro capacità di misurare le doti delle auto coinvolte è molto limitata. Una delle più recenti sfide in accelerazione organizzate da quelli di carwow ha per protagoniste 2 BMW sottoposte a tuning da Manhart.

Si tratta di una XM (battezzata Label Red) e di una M4 CSL, ulteriormente rinvigorite sul piano energetico, come se la travolgente forza dei modelli di serie non fosse sufficiente ad appagare qualsiasi desiderio dinamico. Il confronto si è svolto in Germania, dove la nota azienda di elaborazioni ha sede nella città di Wuppertal. Dal suo lavoro sono nati dei missili ruotati. Scopriamoli più da vicino.

Iniziamo dalla BMW XM che, in questa edizione Label Red, gode della spinta di un motore V8 biturbo da 4.4 litri e di un cuore elettrico, per una potenza combinata di 800 CV e una coppia di 1.100 Nm. Le cifre sono più alte di quelle standard, pari rispettivamente a 748 CV e 1.000 Nm, e derivano da alcuni aggiornamenti eseguiti da Manhart, facendo leva sull’esperienza maturata sul campo. L’energia giunge a terra sulle quattro ruote motrici, tramite un cambio automatico a 8 velocità. Il peso da muovere è di 2.720 kg.

L’altra protagonista della drag race che abbiamo deciso di proporvi è una BMW M4 CSL, molto amata da chi porta le auto sportive nel cuore. Questa è una supercar dal look più “ordinario” (è una distorsione dialettica, scusatemi). Nella configurazione di serie il suo motore a 6 cilindri in linea biturbo da 3 litri di cilindrata sviluppa 550 CV di potenza e 650 Nm di coppia. In seguito agli aggiornamenti Manhart, le cifre sono cresciute rispettivamente a 702 CV e 880 Nm. Numeri di rilievo, esercitati su un peso di 1.625 kg.

Tanto vigore caratteriale giunge al suolo sulle due ruote motrici posteriori, col supporto di un cambio automatico a 8 velocità. L’enorme differenza a suo favore, registrata nei dati alla bilancia, riuscirà a farla prevalere nella drag race, nonostante la potenza più bassa rispetto alla sorella dell’elica blu, anch’essa sottoposta a tuning? Per la risposta, guardate il video.