Hummer H2 vs Suzuki Jimny: la drag race che spiazza | Video

Più volte, su questo canale, ci siamo occupati di drag race esotiche o singolari. Quella di oggi appartiene alla specie, perché mette a confronto auto profondamente diverse fra loro: l’Hummer H2 e la Suzuki Jimny. Da un lato un gigante dell’off-road, dall’altro un piccolo fuoristrada, che entrerebbe nel suo bagagliaio.

Quelli di carwow hanno deciso di metterli a confronto, sul quarto di miglio con partenza da fermo (pari a circa 400 metri), per un match davvero irrituale, al quale in pochi avrebbero pensato. Ripassiamo brevemente le doti principali dei due veicoli coinvolti in questa drag race.

Partiamo dalla piccola Suzuki Jimny, alimentata da un 4 cilindri aspirato da 1.5 litri in grado di produrre 101 CV di potenza e 130 Nm di coppia, su un peso di 1.135 kg. Questa energia giunge al suolo col supporto di un cambio manuale a 5 marce.

Dall’altro lato del nastro d’asfalto c’è invece un gigantesco Hummer H2, alimentato da un V8 aspirato da 6.2 litri che può erogare 398 CV di potenza e 563 Nm di coppia, su 2.850 kg di peso. Qui la forza propulsiva viene trasmessa a terra con il supporto di un cambio automatico a 6 marce. Il veicolo statunitense è molto più potente di quello giapponese, ma alla bilancia segna una cifra decisamente più alta. La differenza di peso potrà essere determinante nella drag race? Non vi resta che guardare il video per scoprirlo.